繼《柔美的細胞小將》後再度攜手新作！安普賢＋朴智賢確定搭檔演出《財閥X刑警》2024年公開

SBS新金土電視劇《財閥X刑警》預計即將於2024年1月首播，而主角已確認將由安普賢以及朴智賢搭檔演出，這也是兩人繼《柔美的細胞小將》後再度攜手合作。

SBS新劇《財閥X刑警》劇情描述不懂事的財閥第三代，成為重案組刑警的「以錢還錢，以靠山還靠山」的調查故事。這也將是SBS繼《熱血祭司》《千元律師》《模範計程車》之後再度以幽默的方式懲奸除惡的正義故事，由《以吾之名》金大海作家，以及曾共同執導《惡鬼》的金在洪導演合作，即將以動作喜劇回歸。



安普賢即將飾演愛玩又不懂事的財閥第三代，同時也是空降的刑警「陳一秀」一角，可望成為SBS中的英雄人物。他在劇中不僅擁有驚人的財力以及人脈，頭腦也非常靈活，掃蕩不法犯罪份子。安普賢在透過《太陽的後裔》《梨泰院CLASS》《以吾之名》《柔美的細胞小將》《今生也請多指教》等作品中嘗試各種不同角色，戲路不設限，這一次的新作也令人期待。



而曾在《柔美的細胞小將》與安普賢合作過的朴智賢，將飾演本劇中的女主角，也是重案組的第一位菁英女組長「李康賢」一角，她是一位能夠冒生命危險只為追捕犯人的資深刑警，也是社交手腕相當高的人物。當她遇到眼中釘陳一秀，人生也將出現巨大轉折。曾演出《你喜歡布拉姆斯嗎》《柔美的細胞小將》與《財閥家的小兒子》等作品，本次她將變身灑脫又帥氣的女警。



曾共同演出《柔美的細胞小將》的安普賢以及朴智賢，本次的再度合作也備受矚目，兩位互相不對盤的搭檔將如何共同辦案，《財閥X刑警》將於2024年1月公開。



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