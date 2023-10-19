IVE李瑞疑遭同學欺負！被要求在一整本筆記本上簽名，粉絲氣炸：她又不是機器

這算不算一種新型的欺負方式？

IVE成員李瑞（Leeseo）2007年出生，目前還是一位學生，就讀於翰林藝術高中。 這兩日韓網上出現了為李瑞鳴不平的貼文，稱她疑似遭到了同班同學的欺負，被要求在一整本筆記本上簽名。 從自稱是翰林藝高的學生分享的照片可以看出，李瑞一手拿著手機，另一手飛快地在空白筆記本上簽名，簽完一頁之後又迅速翻到下一頁繼續簽，整個過程都是半蹲的。而背景音則是同學們哄鬧的聲音，聽得到「謝謝啦，李瑞呀，李瑞『xi』、李瑞『nim』」的聲音。發文者表示：「活動期間她也來學校上課，雖然有時候也會睡覺啦，總之她一個一個簽名，真的就是天使啊。」

相關內容曝光後，引爆粉絲和網友熱議，不少粉絲認為李瑞被同學欺負了，紛紛指責：「她又不是機器，為什麼讓她一直簽名」、「影片是偷錄的吧，語氣還有點嘲諷的感覺」、「到底要讓她簽多少張，活動就已經夠累的了，上學期間還要被打擾」、「她還得半蹲簽名，瘋了嗎」、「要是連愛豆要被這樣對待的話，我不知道還有多少普通學生要受到霸凌，太可怕了」、「starship你連自家藝人都保護不了嗎」、「可悲的是她甚至自豪地告訴姊姊們，同學們有多喜歡她，然而那些混蛋要求她在一本該死的筆記本上簽名，然後繼續討論她」等。

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