担心妨碍国考BTS防弹少年团V黑粉发反省文！韩网热评：看不出悔意

防弹少年团成员V的一名黑粉遭经纪公司HYBE娱乐提告后在pann论坛发反省文求放过，这一事件随即被搬运到各大论坛并引发热烈讨论。

黑粉在pann中发文写道：「我是金x瑛，家住釜山，从2022年开始在nate pann、女性时代、soul dresser、dc防弹少年团gallery、dc男爱豆gallery、Twitter、Youtube上发表评论辱骂、造谣V先生的内容。 22年网路帐号都在嘲弄V的时候，我不经思考地就相信了那些内容都是真的，对他产生了反感的情绪，刚开始只是我自己讨厌的程度，之后看到大家写下的嘲讽留言，我也开始留言辱骂他，还制造了谣言，我认为他就是那样的人，所以非常厌恶痛恨他，而我也从来没有认真了结果事情的真相。现在我正在备考公务员，如果不能获得原告方的谅解就会留下前科记录，我的未来会受到非常大的负面影响。我深知这一点，所以最近每天都寝食难安，现在案件已经移送到了我的居住地管辖法院，HYBE方面表示不会轻饶，我担心无法达成和解或从处罚轻，为此惶恐不安，什么都做不了。我问负责案件的警察，写反省文有没有用，他说应该等到法院判决下来之后再写，可是我真的非常不安，非常抱歉。 因为pann可以匿名发文，所以我壮著胆子先在这里发文。真的对不起，根本不了解实际情况就在网路上胡说八道，没有考虑过自己的一句话也会给V先生带来伤害，之前发过多少则恶评就会道多少次歉。得知我骂的那些黑料并非事实的时候，我真的感到万分抱歉，虽然我很想当面向V先生道歉，但苦於没有机会，所以才会来这里发文道歉。 我再也不发恶评、不造谣了，再也不会被别人发的煽动影片欺骗了，希望能原谅我这一次。 我是个刚刚踏入社会的年轻人，如果能原谅我的话，我一定会痛改前非好好做人，真的对不起。」



相关贴文迅速在pann上流传开来，也很快被搬到了theqoo上，引发多个论坛广大网友的热议。 大家纷纷留言表示：「不知道这个是真是假，不过希望做过这种事情的人遭到报应」、「这么多论坛啊，你这阵仗铺得还真广啊，啧啧啧」、「这些论坛每天都去转一圈吗？ 真心佩服这位的体力」、「老实说要不是恶评妨碍了你国考，你根本就不会出来道歉」、「dc SoulDresser 女性时代 nate pann Twitter youtube 能跑的地方这位都跑遍了哎」、「都到了这个份上了还是感受不到他有什么歉意哎」、「你造谣的内容肯定不简单，不然也不会被移交到法院」、「这种人要是考上公务员也很恐怖唉」等。

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