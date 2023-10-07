擔心妨礙國考BTS防彈少年團V黑粉發反省文！韓網熱評：看不出悔意

防彈少年團成員V的一名黑粉遭經紀公司HYBE娛樂提告後在pann論壇發反省文求放過，這一事件隨即被搬運到各大論壇並引發熱烈討論。

黑粉在pann中發文寫道：「我是金x瑛，家住釜山，從2022年開始在nate pann、女性時代、soul dresser、dc防彈少年團gallery、dc男愛豆gallery、Twitter、Youtube上發表評論辱罵、造謠V先生的內容。 22年網路帳號都在嘲弄V的時候，我不經思考地就相信了那些內容都是真的，對他產生了反感的情緒，剛開始只是我自己討厭的程度，之後看到大家寫下的嘲諷留言，我也開始留言辱罵他，還製造了謠言，我認為他就是那樣的人，所以非常厭惡痛恨他，而我也從來沒有認真了結果事情的真相。現在我正在備考公務員，如果不能獲得原告方的諒解就會留下前科記錄，我的未來會受到非常大的負面影響。我深知這一點，所以最近每天都寢食難安，現在案件已經移送到了我的居住地管轄法院，HYBE方面表示不會輕饒，我擔心無法達成和解或從處罰輕，為此惶恐不安，什麼都做不了。我問負責案件的警察，寫反省文有沒有用，他說應該等到法院判決下來之後再寫，可是我真的非常不安，非常抱歉。 因為pann可以匿名發文，所以我壯著膽子先在這裡發文。真的對不起，根本不了解實際情況就在網路上胡說八道，沒有考慮過自己的一句話也會給V先生帶來傷害，之前發過多少則惡評就會道多少次歉。得知我罵的那些黑料並非事實的時候，我真的感到萬分抱歉，雖然我很想當面向V先生道歉，但苦於沒有機會，所以才會來這裡發文道歉。 我再也不發惡評、不造謠了，再也不會被別人發的煽動影片欺騙了，希望能原諒我這一次。 我是個剛剛踏入社會的年輕人，如果能原諒我的話，我一定會痛改前非好好做人，真的對不起。」



相關貼文迅速在pann上流傳開來，也很快被搬到了theqoo上，引發多個論壇廣大網友的熱議。 大家紛紛留言表示：「不知道這個是真是假，不過希望做過這種事情的人遭到報應」、「這麼多論壇啊，你這陣仗鋪得還真廣啊，嘖嘖嘖」、「這些論壇每天都去轉一圈嗎？ 真心佩服這位的體力」、「老實說要不是惡評妨礙了你國考，你根本就不會出來道歉」、「dc SoulDresser 女性時代 nate pann Twitter youtube 能跑的地方這位都跑遍了哎」、「都到了這個份上了還是感受不到他有什麼歉意哎」、「你造謠的內容肯定不簡單，不然也不會被移交到法院」、「這種人要是考上公務員也很恐怖唉」等。

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