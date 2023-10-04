2023年版「泰慧智」！年轻人心中有自己的「镇圈三宝」：韩韶禧&高允贞&朴圭瑛

说起韩娱圈的顶尖美女，金泰希、宋慧乔和全智贤是三大「镇圈之宝」，合称为「泰慧智」。

「泰慧智」是2000年代的代表性美女，在电视剧圈、影坛和广告界都有著非凡的地位，而这个名头也维持了十数年。 但随著时间的流逝，年轻人们心中有著全新的「泰慧智」，她们也有著不凡的美貌。

韩韶禧

韩韶禧凭藉《夫妻的世界》「最美小三」一角爆红，之后晋升女一号主演《无法抗拒的他》、《以吾之名》等，事业前途一片光明。 演技多变的她从清纯女大学生演到复仇女，角色绝不重复，可塑性极强。 韩韶禧能够出道简直就是颜值粉们的福利，未出道时就是素人美女，而出道后加上精致的妆发与造型加成，她直接美到逆天，五官鲜明，漂亮又神秘，能驾驭各种风格，并有了「小宋慧乔」的美称。



高允贞

没成名前高允贞就以证件照红遍韩网，之后又被称为「整容范本」，无一不在证明她的盛世美颜。 这张脸即便不加过多粉黛修饰，也同样有著独有的风格美感，淡然又不失灵气。 同时高允贞还拥有了古典美人所需的内敛气质，因此演起古装美人来更有味道。



朴圭瑛

比起前面两位女演员，朴圭瑛算是淡颜系美女，轻柔可爱的长相、加上招牌微笑唇，完全就是清淡的少女氛围感。朴圭瑛体态很好，可能因为经常运动，她背部非常挺直，标准的直角肩、天鹅颈再加上姣好的颜值，是端庄大方类型的美女没错了。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻