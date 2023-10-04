2023年版「泰慧智」！年輕人心中有自己的「鎮圈三寶」：韓韶禧&高允貞&朴圭瑛

說起韓娛圈的頂尖美女，金泰希、宋慧喬和全智賢是三大「鎮圈之寶」，合稱為「泰慧智」。

「泰慧智」是2000年代的代表性美女，在電視劇圈、影壇和廣告界都有著非凡的地位，而這個名頭也維持了十數年。 但隨著時間的流逝，年輕人們心中有著全新的「泰慧智」，她們也有著不凡的美貌。

韓韶禧

韓韶禧憑藉《夫妻的世界》「最美小三」一角爆紅，之後晉陞女一號主演《無法抗拒的他》、《以吾之名》等，事業前途一片光明。 演技多變的她從清純女大學生演到復仇女，角色絕不重複，可塑性極強。 韓韶禧能夠出道簡直就是顏值粉們的福利，未出道時就是素人美女，而出道後加上精緻的妝髮與造型加成，她直接美到逆天，五官鮮明，漂亮又神秘，能駕馭各種風格，並有了「小宋慧喬」的美稱。



高允貞

沒成名前高允貞就以證件照紅遍韓網，之後又被稱為「整容範本」，無一不在證明她的盛世美顏。 這張臉即便不加過多粉黛修飾，也同樣有著獨有的風格美感，淡然又不失靈氣。 同時高允貞還擁有了古典美人所需的內斂氣質，因此演起古裝美人來更有味道。



朴圭瑛

比起前面兩位女演員，朴圭瑛算是淡顏系美女，輕柔可愛的長相、加上招牌微笑唇，完全就是清淡的少女氛圍感。朴圭瑛體態很好，可能因為經常運動，她背部非常挺直，標準的直角肩、天鵝頸再加上姣好的顏值，是端莊大方類型的美女沒錯了。

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