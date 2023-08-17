【快讯】SEVENTEEN队长S.COUPS膝盖韧带受伤暂停活动！日本巨蛋演唱会行程恐受影响

SEVENTEEN 队长 S.COUPS 近日拍摄节目时左膝关节前方十字韧带破裂，暂停活动。

据Pledis娱乐，S.COUPS 本月10日为拍摄节目进行球类运动时，著陆过程中左侧膝盖受伤，随后立即送往医院接受 MRI 等精密检查，结果被诊断为左膝关节前方十字韧带破裂，需要治疗和手术。

目前艺人正在遵医嘱接受术前必须的医疗处理，会尽快接受手术。 短时间内 S.COUPS 难以参加公开活动，会专心接受手术、通过复健进行恢复。



Pledis娱乐称 S.COUPS 非常强烈地希望参加所有行程，但公司将医生意见和艺人的恢复放在第一位，会对接下来的活动进行弹性安排：「公司会尽全力让S.Coups尽早以健康的模样与粉丝见面。」



此外，SEVENTEEN 即将在日本举办巨蛋巡演《'FOLLOW' TO JAPAN》，包括9月6至7日於日本东京巨蛋，11月23至24日在西武巨蛋，11月30日及12月2日、3日在名古屋巨蛋 ，12月7日及9日、10日在大阪京瓷巨蛋，12月16及17日在福冈PayPay巨蛋与当地歌迷见面。

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