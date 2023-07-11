《欢迎来到王之国》根本是男友教科书！李俊昊体贴入微＋百依百顺＋浪漫料理告白狂追润娥！（EP.7 –8）

[有雷] 《欢迎来到王之国》这不就是大家要的甜宠剧吗？本部长李俊昊从冷酷表情变得嘴角总偷偷上扬，润娥也开始感受到强烈攻势，在本部长贴心准备的「元食堂」中彻底沦陷！完全遵从第八集定律为大家送上超唯美吻戏。

以下为防雷线



《欢迎来到王之国》天嗣朗（润娥饰）看宴会上的女主角与本部长具元（李俊昊饰）有说有笑，有些不开心的回到家，跟闺密们自High开趴叫外送，想不到站在门外的竟是具元…原来本部长早已发现她的不开心，以为她不舒服，担心不已还送了一堆药来。具元只说自己其实是嗣朗的同事「卢科长」隐藏真实身份，保护嗣朗的贴心动作频频，闺密也暗中支持。



具元的姊姊为了直升机救援事件开记者会，要嗣朗公开感谢她，嗣朗却在大家面前说出具元亲自搭乘直升机深入山中搭救她的真相，具元听到了也相当开心。姊姊为落井下石，将邀请阿拉伯王子下榻一事推到具元身上，具元签下了「什么要求都答应」的卑微合约，抢来了阿拉伯王子入住王者酒店。



阿拉伯王子也看上了美丽的嗣朗，要求嗣朗服务，还带他来场韩国古宫殿巡礼，更要求穿上韩服体验古代大婚流程。具元相当嫉妒嗣朗对王子露出美丽灿笑，也在一旁想办法搞破坏。不过因为他承诺要完全遵从王子的要求，於是还得挤出笑脸，甚至被王子要求穿上侍者的服装提供桌边服务！为了酒店他全都吞下肚。目睹王子拿出超大钻戒向嗣朗求婚，让具元紧张不已，幸好嗣朗带著笑容拒绝了王子，他才放下心中大石。



具元贴心为辛苦的嗣朗准备了酒店的最高级套房，提供她休息，还险些被同仁发现，在嗣朗邀约之下，具元还体验了平民夜景约会，汉江煮泡面跟微波小笼包。面对阿拉伯王子的威胁，让具元感到战战兢兢，不确定嗣朗的心意是否和他一样，於是他精心准备一场完美料理告白。



嗣朗来到「元食堂」，看著原本给人感觉冷酷又常耍任性的本部长一反常态，为她送上美味料理以及美酒，她感到相当开心，具元正展现自己无所不能的一面，学起了之前与嗣朗一起去的餐厅，铁板烧主厨来个焰火秀的那招，想不到却吓了嗣朗一跳还触动了自动洒水器，虽然整桌美食泡汤，但具元只要嗣朗没事就好，气氛正美，具元轻声问「请允许我…」也上演了湿身火辣的唯美一吻〜



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻