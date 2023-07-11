《歡迎來到王之國》根本是男友教科書！李俊昊體貼入微＋百依百順＋浪漫料理告白狂追潤娥！（EP.7 –8）

[有雷] 《歡迎來到王之國》這不就是大家要的甜寵劇嗎？本部長李俊昊從冷酷表情變得嘴角總偷偷上揚，潤娥也開始感受到強烈攻勢，在本部長貼心準備的「元食堂」中徹底淪陷！完全遵從第八集定律為大家送上超唯美吻戲。

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《歡迎來到王之國》天嗣朗（潤娥飾）看宴會上的女主角與本部長具元（李俊昊飾）有說有笑，有些不開心的回到家，跟閨密們自High開趴叫外送，想不到站在門外的竟是具元…原來本部長早已發現她的不開心，以為她不舒服，擔心不已還送了一堆藥來。具元只說自己其實是嗣朗的同事「盧科長」隱藏真實身份，保護嗣朗的貼心動作頻頻，閨密也暗中支持。



具元的姊姊為了直升機救援事件開記者會，要嗣朗公開感謝她，嗣朗卻在大家面前說出具元親自搭乘直升機深入山中搭救她的真相，具元聽到了也相當開心。姊姊為落井下石，將邀請阿拉伯王子下榻一事推到具元身上，具元簽下了「什麼要求都答應」的卑微合約，搶來了阿拉伯王子入住王者酒店。



阿拉伯王子也看上了美麗的嗣朗，要求嗣朗服務，還帶他來場韓國古宮殿巡禮，更要求穿上韓服體驗古代大婚流程。具元相當嫉妒嗣朗對王子露出美麗燦笑，也在一旁想辦法搞破壞。不過因為他承諾要完全遵從王子的要求，於是還得擠出笑臉，甚至被王子要求穿上侍者的服裝提供桌邊服務！為了酒店他全都吞下肚。目睹王子拿出超大鑽戒向嗣朗求婚，讓具元緊張不已，幸好嗣朗帶著笑容拒絕了王子，他才放下心中大石。



具元貼心為辛苦的嗣朗準備了酒店的最高級套房，提供她休息，還險些被同仁發現，在嗣朗邀約之下，具元還體驗了平民夜景約會，漢江煮泡麵跟微波小籠包。面對阿拉伯王子的威脅，讓具元感到戰戰兢兢，不確定嗣朗的心意是否和他一樣，於是他精心準備一場完美料理告白。



嗣朗來到「元食堂」，看著原本給人感覺冷酷又常耍任性的本部長一反常態，為她送上美味料理以及美酒，她感到相當開心，具元正展現自己無所不能的一面，學起了之前與嗣朗一起去的餐廳，鐵板燒主廚來個焰火秀的那招，想不到卻嚇了嗣朗一跳還觸動了自動灑水器，雖然整桌美食泡湯，但具元只要嗣朗沒事就好，氣氛正美，具元輕聲問「請允許我…」也上演了濕身火辣的唯美一吻〜



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