【韓網熱帖】最近K-POP飯圈怎麼了？

大家怎樣看呢？

原PO主表示：越來越貴族化（階級化）了，花錢的明明是我們粉絲，卻被當作賤民一般對待，愛豆是神，是貴族，我們即使花錢了在不確定是本人的情況下連演唱會現場都進不去，粉絲會也去不了，還要被保全人員摸胸，愛豆還覺得自己憑什麼要撒嬌，這不就是愛豆該做的事情嗎？

韓國網民評論：

1. 所以都是花錢最多的腦殘粉被嘲笑得最慘啊

2. 錢花了，即使他們做了讓粉絲生氣的事情，很快粉絲還會再次喜歡上愛豆，活該被當作賤民看待啊

3. 其實也有一些團把粉絲當作衣食父母來對待的

4. 花幾百萬看幾分鐘他們的臉，還不如拿這個錢去買名牌

5. 其實為K-POP花錢最多的是國外粉，我倒是希望國外粉也少花點錢，尤其是很多中國粉絲，聽說還有貸款追星的，買幾百張專輯的，太瘋狂了

6. 最近演唱會都要確認本人才能入場

7. 那些男愛豆真的不願意撒嬌的話，那就請卸掉濃妝，洗掉做好造型的頭髮，努力增肌，拿掉鞋子裡的「矮子樂」之後再說「我討厭撒嬌」

8. 好懷念以前的愛豆啊，現在的愛豆根本愛不起來

9. 用追星的錢去買衣服和包吧，20萬-300萬可以買很多很多東西

10. 既然選擇當藝人，就請做出符合藝人行為的事情，最近有不少因為在國外人氣高在本土很囂張的愛豆團

出處： https://pann.nate.com/talk/370477254#replyArea

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