这是什么神奇的设定！新剧《时髦一点》韩志旼拥有「读心术」，却需要在「摸屁屁」的情况下才能读懂XD

感觉是一部很好笑又很有趣的电视剧！预告里的韩志旼好可爱啊～

将接档《欢迎来到王之国》於下月（8月）12日首播的JTBC新周末剧《时髦一点》，由《锥子》、《耀眼》金鉐润导演与李南奎作家三度合作，韩志旼、李民基、EXO SUHO（金俊勉）主演。

剧情描述在一个零犯罪的清静农村中，偶然出现有著超能力的诚实女兽医，只要碰到对方屁股，就能够看见人与动物的过往。而一位为了回归首尔广搜队的刑警，必须借助女兽医的超能力，两人将展开一段搞笑联手搜查故事。在看似平静的村庄里，他们一起解决村民们大大小小奇怪的问题，却卷入了连续杀人事件中……

韩志旼饰演「奉艺分」，一位在偶然的机会下突然出现超能力的女兽医。只要摸到人或动物的屁股，就能看见他们的过去。平时热情又爱管闲事的她，正在测试自己的能力值，却被热血刑警文张烈撞见，间接使用了这能力而破解谜团。

李民基饰演「文张烈」，一位热血与欲望都满点的刑警，渴望再度回到广搜队。在宁静的故乡，偶然发现了奉艺分的超能力，并将其运用在搜查中。两人成为密不可分的关系，却也一起卷入连续杀人事件，进而更加刺激刑警的热血本能。

SUHO饰演「金善宇」，拥有天使般外表的大学生。在便利商店打工的他，以笑容掳获奉艺分的心。不过在这样帅气无害的外表下，却隐藏著神秘的另外一面。

在首版预告中，在动物医院里身穿白袍的奉艺分自我介绍：「我叫奉艺分，某天突然有了超能力。只要一摸，无论是人还是动物，我都能读懂！但是得摸屁股…」接著，奉艺分伸出她的双手，带著兴奋的眼神，依序摸了小狗、公鸡、还有人（？）的屁屁XD

某天，奉艺分下定决心，一定要对某人进行读心术（换句话说，就是要摸到对方的屁股）。奉艺分「热身」之后，抢先在文张烈坐下前，把手放在椅子上。没想到，这位刑警的牛仔裤上全是铆钉！奉艺分被扎的有苦难言，萤幕上还出现「因为疼，所以是超能力者」的字幕。

看完预告，除了觉得韩志旼姐姐超可爱以外，更期待电视剧的播出了！> <

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