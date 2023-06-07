心碎ㅠㅠ Red Velvet涩琪被挡在了Beyoncé演唱会伦敦站场外：让我先哭一会～

作为粉丝最伤心的是心莫过於本命在一门之隔的地方举办演唱会，我却没能进去！！

老粉们应该都知道Red Velvet成员涩琪是天后Beyoncé的歌迷，这次Beyoncé在伦敦开唱，涩琪第一时间抢票。 在她出国飞往伦敦那天韩媒还用上了「涩琪，Beyoncé演唱会在即故作淡定」的题目，可见涩琪是Beyoncé迷妹这件事是全韩娱圈都知道的事情。



本来涩琪怀著激动的心情去看本命的演唱会，却在开场前遇到了问题，没能入场！涩琪向粉丝们形容「这是一个悲伤的消息」、「先让我哭一会」，表示因为票的原因没能入场，当时3张票里有一张出现了问题，被告知去票务站就可以，谁知道返回之后另外两张票因为已经是「检票完成」 状态，导致她无法再入场，与偶像Beyoncé一门之隔，却无法听到她唱歌。 涩琪抱怨道「这是我人生第一次抢票，就这样毁了」，语气里充满遗憾和失望。 涩琪还称本来是抱著学习的态度去听Beyoncé的演唱会，没想到连门都没能进去，也没办法告诉粉丝们任何演唱会观后感。



어떡해… 슬기 비욘세 콘서트 티켓에 문제 있어서 못 들어갔대… pic.twitter.com/OaOXvxxgaU — 묭 (@SG210S2) June 4, 2023

슬기 비욘세 언니가 좋아서 콘서트 보러 간 것도 있겠지만 비욘세 언니 무대 보고 자극받고 배우는 마음가짐으로 갔던거래ㅜ 눙물난다 진자ㅜㅜㅜ 이 아기.. 진자 어렸을때부터 비욘세 언니 다큐 무대 보고 가수의 꿈을 꿨다더니.. 가수가 된 지금도 비욘세 언니를 보며 항상 배우고있었네ㅜ https://t.co/ImtZPoKZDe pic.twitter.com/7OW33Nt525 — 곰콩 (@gomseulkong) June 4, 2023

粉丝们纷纷安慰涩琪，表示：「代入一下我自己，真的要哭死了」、「难过到透不过气」、「真的太可怜了」、「追了涩琪那么久，第一次这么伤心，为我的爱豆心痛」等。

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