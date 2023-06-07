心碎ㅠㅠ Red Velvet澀琪被擋在了Beyoncé演唱會倫敦站場外：讓我先哭一會～

作為粉絲最傷心的是心莫過於本命在一門之隔的地方舉辦演唱會，我卻沒能進去！！

老粉們應該都知道Red Velvet成員澀琪是天後Beyoncé的歌迷，這次Beyoncé在倫敦開唱，澀琪第一時間搶票。 在她出國飛往倫敦那天韓媒還用上了「澀琪，Beyoncé演唱會在即故作淡定」的題目，可見澀琪是Beyoncé迷妹這件事是全韓娛圈都知道的事情。



本來澀琪懷著激動的心情去看本命的演唱會，卻在開場前遇到了問題，沒能入場！澀琪向粉絲們形容「這是一個悲傷的消息」、「先讓我哭一會」，表示因為票的原因沒能入場，當時3張票裡有一張出現了問題，被告知去票務站就可以，誰知道返回之後另外兩張票因為已經是「檢票完成」 狀態，導致她無法再入場，與偶像Beyoncé一門之隔，卻無法聽到她唱歌。 澀琪抱怨道「這是我人生第一次搶票，就這樣毀了」，語氣裡充滿遺憾和失望。 澀琪還稱本來是抱著學習的態度去聽Beyoncé的演唱會，沒想到連門都沒能進去，也沒辦法告訴粉絲們任何演唱會觀後感。



어떡해… 슬기 비욘세 콘서트 티켓에 문제 있어서 못 들어갔대… pic.twitter.com/OaOXvxxgaU — 묭 (@SG210S2) June 4, 2023

슬기 비욘세 언니가 좋아서 콘서트 보러 간 것도 있겠지만 비욘세 언니 무대 보고 자극받고 배우는 마음가짐으로 갔던거래ㅜ 눙물난다 진자ㅜㅜㅜ 이 아기.. 진자 어렸을때부터 비욘세 언니 다큐 무대 보고 가수의 꿈을 꿨다더니.. 가수가 된 지금도 비욘세 언니를 보며 항상 배우고있었네ㅜ https://t.co/ImtZPoKZDe pic.twitter.com/7OW33Nt525 — 곰콩 (@gomseulkong) June 4, 2023

粉絲們紛紛安慰澀琪，表示：「代入一下我自己，真的要哭死了」、「難過到透不過氣」、「真的太可憐了」、「追了澀琪那麼久，第一次這麼傷心，為我的愛豆心痛」等。

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