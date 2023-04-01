《我独自生活》艺人睡眠内视镜引丑化论！韩网友：吓得不敢去做检查！

真的不想再看到了！最近韩国观众对「这一场景」很反感！

这段时间韩国SNS上出现了不少讨伐《我独自生活》某个场景的帖子，《我独自生活》节目组艺人们做睡眠内视镜（全麻醉内视镜）的镜头辑剪下来，令很多观众看完直呼「不舒服」。



有网友们表示：「媒体上一直播出，站在观众的角度来看的话，会担心自己做的时候是不是也这样傻呼呼说一些有的没的，会让观众感到害怕，把艺人不受控制的无防备状态拍到节目里也很不人道。」还有网友称：「节目里把睡眠内视镜拍得那么戏剧化，医生们才会一直听检查者那些奇奇怪怪的要求，检查时说的那些话也属於个人隐私，不要再放到节目里了。」

前不久播出的《我独自生活》公开了朴娜莱、全炫茂、李章宇等人接受睡眠内视镜检查的画面。朴娜莱在做检查时突然睁开眼睛说道：「这是酒吧吗」、「大便要出来了」等。



接著全炫茂也是差不多的状态，不停地喊著「屁眼好疼」，李章宇也在似梦非梦的状态下说了一句「食物没有答案」。 总之，三位嘉宾都在麻醉之后说了一些「疯话」，而这些场景在毫无剪辑的状态之下全部放到了节目中播出。他们三人表示打完针之后就睡著了，看了相关镜头之后很堂皇地称「完全不记得当时的场景」。



하ㅜㅜㅜㅜㅜㅜ 박나래 내시경이 진짜 제일 웃겼어 pic.twitter.com/CMm9VjOkYh — 영이 (@ssyydud) March 24, 2023

紧张堂皇的不仅是朴娜莱几人，部分观众们也觉得很不舒服，大家纷纷留言表示：「太可怕了，以后要怎么接受检查」、「好害怕自己做检查时说了什么诡异的话」、「就因为综艺里出现太多这类场景，大家才很讨厌做内视镜的」等。相反，也有不少观众认为「综艺而已，我觉得还蛮好笑的」。

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