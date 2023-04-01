《我獨自生活》藝人睡眠內視鏡引醜化論！韓網友：嚇得不敢去做檢查！

真的不想再看到了！最近韓國觀眾對「這一場景」很反感！

這段時間韓國SNS上出現了不少討伐《我獨自生活》某個場景的帖子，《我獨自生活》節目組藝人們做睡眠內視鏡（全麻醉內視鏡）的鏡頭輯剪下來，令很多觀眾看完直呼「不舒服」。



有網友們表示：「媒體上一直播出，站在觀眾的角度來看的話，會擔心自己做的時候是不是也這樣傻呼呼說一些有的沒的，會讓觀眾感到害怕，把藝人不受控制的無防備狀態拍到節目裡也很不人道。」還有網友稱：「節目裡把睡眠內視鏡拍得那麼戲劇化，醫生們才會一直聽檢查者那些奇奇怪怪的要求，檢查時說的那些話也屬於個人隱私，不要再放到節目裡了。」

前不久播出的《我獨自生活》公開了朴娜萊、全炫茂、李章宇等人接受睡眠內視鏡檢查的畫面。朴娜萊在做檢查時突然睜開眼睛說道：「這是酒吧嗎」、「大便要出來了」等。



接著全炫茂也是差不多的狀態，不停地喊著「屁眼好疼」，李章宇也在似夢非夢的狀態下說了一句「食物沒有答案」。 總之，三位嘉賓都在麻醉之後說了一些「瘋話」，而這些場景在毫無剪輯的狀態之下全部放到了節目中播出。他們三人表示打完針之後就睡著了，看了相關鏡頭之後很堂皇地稱「完全不記得當時的場景」。



하ㅜㅜㅜㅜㅜㅜ 박나래 내시경이 진짜 제일 웃겼어 pic.twitter.com/CMm9VjOkYh — 영이 (@ssyydud) March 24, 2023

緊張堂皇的不僅是朴娜萊幾人，部分觀眾們也覺得很不舒服，大家紛紛留言表示：「太可怕了，以後要怎麼接受檢查」、「好害怕自己做檢查時說了什麼詭異的話」、「就因為綜藝裡出現太多這類場景，大家才很討厭做內視鏡的」等。相反，也有不少觀眾認為「綜藝而已，我覺得還蠻好笑的」。

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