宋慧喬5部收視率爆款劇，從19歲紅到42歲！甜妹進化大女主單挑復仇爽劇，不惑之年再憑《黑暗榮耀》火遍全球

今年42歲的宋慧喬憑《黑暗榮耀》再攀事業巔峰，當初從校服模特大賽開啟演藝生涯的她，出道二十多年主演了至少5部口碑收視率雙豐收的好劇，屢屢刷新紀錄、真的令人佩服！

在韓國，收視率超過40%方可列入「國民電視劇」，且這樣的爆款劇並非年年都有。 一位演員一生能演到一部國民劇都算難得，而宋慧喬出道以來卻已經主演了4部之多！一起來看~



2000年宋慧喬19歲，與宋承憲和元斌一同主演KBS 2TV連續劇《藍色生死戀》，最高收視達到46.1%，穩坐三大地上台的年度TOP 5。 宋慧喬本人也在2001年初的百想藝術大賞中奪得由觀眾票選的「人氣賞」，可見國民喜愛度之高！



2003年宋慧喬22歲，和李秉憲主演SBS連續劇《All In 真愛宣言》，最高收視47%，也排得進年度前四。 宋慧喬憑這部劇在SBS演技大賞首次獲得「女子最優秀演技賞」和「10大明星賞」，斬獲人生第一個「視後」。



2004年宋慧喬23歲，和Rain一起主演KBS 2TV連續劇《浪漫滿屋》，大結局來到最高收視40.2%，繼《藍色生死戀》之後再次紅遍全亞洲。



2016年宋慧喬35歲，和宋仲基主演KBS連續劇《太陽的後裔》，擺脫甜妹形象、搖身一變成極具專業素養的戰地醫生。 這部劇以首都圈最高收視率41.6%登上年度第一，也是2016年唯一一部「國民電視劇」。 此外，根據愛奇藝統計，《太陽的後裔》首輪播放量高達26.85億，刷新了此前《來自星星的你》首輪13億的韓劇網播記錄。



2023年宋慧喬42歲，主演了全球同步上線的Netflix劇集《黑暗榮耀》，part.2本月上線後短短3天就成為「全球非英語影集排行榜」第一名，在全球79個國家都擠進前10名。



接下來宋慧喬將與韓韶禧共同主演《自白的代價》，尚未開拍兩人已經在IG互訴衷腸、搶先告白，讓人忍不住期待啦！



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