近日風靡韓國的日本動畫 — 韓國電影就不爭氣！

韓國近期的電影真的不太爭氣，日本動畫如《THE FIRST SLAM DUNK》(男兒當入樽 / 灌籃高手)、《鬼滅之刃上弦集結，前進刀匠村》和《鈴芽之旅》等作品佔據國內票房的同時，韓國電影卻一直處於低迷狀態。

三部日本動畫電影都在國內票房前十名之內並成功吸引了大量觀眾前往電影院觀看，包括刷新韓國上映動畫電影票房榜首的《THE FIRST SLAM DUNK》、《鬼滅之刃上弦集結，前進刀匠村》和8日上映的《鈴芽之旅》。

《THE FIRST SLAM DUNK》因為原著和狂熱粉絲的N刷（看了不止一次），在韓上映後成為了日本動畫電影票房的冠軍。從上映到現在（16日），已經有超過404萬名觀眾前往影院觀看，並且繼續保持著長期熱映的狀態。

另一方面，同樣受到歡迎的動畫系列《鬼滅之刃劇場版》也在首日票房上排名第一，觀影人數已經突破了46萬人次，並且仍在持續增加。

導演新海誠繼《你的名字》之後的最新作品《鈴芽之旅》在上映後一直保持著票房冠軍的位置，成為院線黑馬。在上映6天後的3月13日，觀影人數已經突破了100萬人次。這是2023年上映的電影中最快達到100萬觀眾的紀錄，比《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》(8天)、《THE FIRST SLAM DUNK》(14天)還要短達到這成績。



與日本動畫的熱潮不同，韓國電影似乎很難避免苦戰。電影《闇黑對決》、《Count》和《超完美狗保姆》等電影雖然野心勃勃地進軍院線，但都未能突破100萬的門檻。其中，《超完美狗保姆》甚至在上映17天後選擇在IPTV上線，因票房不佳而受到困擾。

15日上映的電影《靈魂伴侶》也不例外，上映當天僅得 20,239 名觀眾，只是《鈴芽之旅》首天觀眾人數的四分之一。16日，《靈魂伴侶》的單日觀影人數減少了近一半，與《鈴芽之旅》的差距也擴大了5倍以上。如果這種趨勢持續下去，《靈魂伴侶》的票房成績也有可能與先前上映的韓國電影相同。

當下日本動畫電影風靡影院，韓國電影的低迷不知會持續到何時，令人擔憂。

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