当李瑞镇遇到「四次元」的 V ：果汁喝得比卖得多、把口罩戴成护目罩！社长只能露出无奈的笑 XD

当李瑞镇遇到「四次元」的 V ：果汁喝得比卖得多、把口罩戴成护目罩！社长只能露出无奈的笑 XD

综艺   2023年2月26日   星期日10:21   Yuan  

（封面图源：tvN《瑞镇家》截图）

由李瑞镇、郑裕美、朴叙俊、崔宇植、V（金泰亨）出演的《瑞镇家》在24日首播，创下8.7％的好成绩。

在事前聚会的时候，成爲社长的李瑞镇的也宣布郑有美晋升爲登记理事、朴叙俊晋升爲部长，而崔宇植因为没有《尹食堂》的经历还是实习生，甚至还因为有其他行程，隔2天才能到达墨西哥，所以阶级比先抵达的实习生 V 还要低 XD
（图源：tvN《瑞镇家》海报）

节目中，李瑞镇和「四次元」 V 的互动也成为看点之一，有一段郑有美说了今天果汁卖得不好，只卖了2杯，V 就说：「不过我喝了4杯。」一旁的李瑞镇听到马上质问：「哦？你喝了果汁？」V 表示自己喝了很多果汁，李瑞镇只能无奈的笑。
（图源：tvN《瑞镇家》截图）

正式营业开始前，职员们也都配戴了口罩，结果...V 戴成了护目罩：「哥，这个看不见呢？」朴叙俊对他说要戴到下巴那，结果...李瑞镇又刚好排旁边：「戴到嘴上的，嘴上。」露出哭笑不得的酒窝外，又指著下巴：「戴到下巴这里！」
（图源：tvN《瑞镇家》截图）

两人的化学反应，也让网友直呼：「李瑞镇表情 哈哈哈哈」、「我喝4杯果汁的时候笑喷了」、「郑有美担心库存过剩，李瑞镇担心销售」、「太可爱了，和舞台的样子差异太大」、「好想快点看下一集啊」、「金泰亨的综艺感太好」等等，好期待两人之后的互动呀！

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