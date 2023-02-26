当李瑞镇遇到「四次元」的 V ：果汁喝得比卖得多、把口罩戴成护目罩！社长只能露出无奈的笑 XD

由李瑞镇、郑裕美、朴叙俊、崔宇植、V（金泰亨）出演的《瑞镇家》在24日首播，创下8.7％的好成绩。

在事前聚会的时候，成爲社长的李瑞镇的也宣布郑有美晋升爲登记理事、朴叙俊晋升爲部长，而崔宇植因为没有《尹食堂》的经历还是实习生，甚至还因为有其他行程，隔2天才能到达墨西哥，所以阶级比先抵达的实习生 V 还要低 XD



节目中，李瑞镇和「四次元」 V 的互动也成为看点之一，有一段郑有美说了今天果汁卖得不好，只卖了2杯，V 就说：「不过我喝了4杯。」一旁的李瑞镇听到马上质问：「哦？你喝了果汁？」V 表示自己喝了很多果汁，李瑞镇只能无奈的笑。



ㅅㅂㅋㅋㅋㅋㅋ주스 2잔 팔렸는데 인턴이 4잔을 마신ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ사장님: 어?? 주스를 마셨다고? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/EMH77Z5JU6 — 김태형 귀여워 (@vtss95) February 24, 2023

正式营业开始前，职员们也都配戴了口罩，结果...V 戴成了护目罩：「哥，这个看不见呢？」朴叙俊对他说要戴到下巴那，结果...李瑞镇又刚好排旁边：「戴到嘴上的，嘴上。」露出哭笑不得的酒窝外，又指著下巴：「戴到下巴这里！」



아 미친 태형이 마스크 쓴 거 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ개웃겨 ㅇ ㅏ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/zhwQ3zm7b5 — 브리이에₂ (@briller613_bts) February 24, 2023

两人的化学反应，也让网友直呼：「李瑞镇表情 哈哈哈哈」、「我喝4杯果汁的时候笑喷了」、「郑有美担心库存过剩，李瑞镇担心销售」、「太可爱了，和舞台的样子差异太大」、「好想快点看下一集啊」、「金泰亨的综艺感太好」等等，好期待两人之后的互动呀！

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