當李瑞鎮遇到「四次元」的 V ：果汁喝得比賣得多、把口罩戴成護目罩！社長只能露出無奈的笑 XD

當李瑞鎮遇到「四次元」的 V ：果汁喝得比賣得多、把口罩戴成護目罩！社長只能露出無奈的笑 XD

綜藝   2023年2月26日   星期日10:21   Yuan  

（封面圖源：tvN《瑞鎮家》截圖）

由李瑞鎮、鄭裕美、朴敘俊、崔宇植、V（金泰亨）出演的《瑞鎮家》在24日首播，創下8.7％的好成績。

在事前聚會的時候，成爲社長的李瑞鎮的也宣布鄭有美晉升爲登記理事、朴敘俊晉升爲部長，而崔宇植因為沒有《尹食堂》的經歷還是實習生，甚至還因為有其他行程，隔2天才能到達墨西哥，所以階級比先抵達的實習生 V 還要低 XD
（圖源：tvN《瑞鎮家》海報）

節目中，李瑞鎮和「四次元」 V 的互動也成為看點之一，有一段鄭有美說了今天果汁賣得不好，只賣了2杯，V 就說：「不過我喝了4杯。」一旁的李瑞鎮聽到馬上質問：「哦？你喝了果汁？」V 表示自己喝了很多果汁，李瑞鎮只能無奈的笑。
（圖源：tvN《瑞鎮家》截圖）

正式營業開始前，職員們也都配戴了口罩，結果...V 戴成了護目罩：「哥，這個看不見呢？」朴敘俊對他說要戴到下巴那，結果...李瑞鎮又剛好排旁邊：「戴到嘴上的，嘴上。」露出哭笑不得的酒窩外，又指著下巴：「戴到下巴這裡！」
（圖源：tvN《瑞鎮家》截圖）

兩人的化學反應，也讓網友直呼：「李瑞鎮表情 哈哈哈哈」、「我喝4杯果汁的時候笑噴了」、「鄭有美擔心庫存過剩，李瑞鎮擔心銷售」、「太可愛了，和舞台的樣子差異太大」、「好想快點看下一集啊」、「金泰亨的綜藝感太好」等等，好期待兩人之後的互動呀！

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 綜藝 » 當李瑞鎮遇到「四次元」的 V ：果汁喝得比賣得多、把口罩戴成護目罩！社長只能露出無奈的笑 XD
© 2023 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手