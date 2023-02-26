當李瑞鎮遇到「四次元」的 V ：果汁喝得比賣得多、把口罩戴成護目罩！社長只能露出無奈的笑 XD

由李瑞鎮、鄭裕美、朴敘俊、崔宇植、V（金泰亨）出演的《瑞鎮家》在24日首播，創下8.7％的好成績。

在事前聚會的時候，成爲社長的李瑞鎮的也宣布鄭有美晉升爲登記理事、朴敘俊晉升爲部長，而崔宇植因為沒有《尹食堂》的經歷還是實習生，甚至還因為有其他行程，隔2天才能到達墨西哥，所以階級比先抵達的實習生 V 還要低 XD



節目中，李瑞鎮和「四次元」 V 的互動也成為看點之一，有一段鄭有美說了今天果汁賣得不好，只賣了2杯，V 就說：「不過我喝了4杯。」一旁的李瑞鎮聽到馬上質問：「哦？你喝了果汁？」V 表示自己喝了很多果汁，李瑞鎮只能無奈的笑。



ㅅㅂㅋㅋㅋㅋㅋ주스 2잔 팔렸는데 인턴이 4잔을 마신ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ사장님: 어?? 주스를 마셨다고? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/EMH77Z5JU6 — 김태형 귀여워 (@vtss95) February 24, 2023

正式營業開始前，職員們也都配戴了口罩，結果...V 戴成了護目罩：「哥，這個看不見呢？」朴敘俊對他說要戴到下巴那，結果...李瑞鎮又剛好排旁邊：「戴到嘴上的，嘴上。」露出哭笑不得的酒窩外，又指著下巴：「戴到下巴這裡！」



아 미친 태형이 마스크 쓴 거 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ개웃겨 ㅇ ㅏ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/zhwQ3zm7b5 — 브리이에₂ (@briller613_bts) February 24, 2023

兩人的化學反應，也讓網友直呼：「李瑞鎮表情 哈哈哈哈」、「我喝4杯果汁的時候笑噴了」、「鄭有美擔心庫存過剩，李瑞鎮擔心銷售」、「太可愛了，和舞台的樣子差異太大」、「好想快點看下一集啊」、「金泰亨的綜藝感太好」等等，好期待兩人之後的互動呀！

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