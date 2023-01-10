[分集剧情]《禁婚令》认爱后的金永大帅到发光！为了来个华丽的告白伤透脑筋〜金宇锡伤心求去（EP7－8）

[有雷]《禁婚令》本周收视率突破自身最新纪录！饰演君王的金永大在成功救回朴柱炫之后也正视自己的心意，承认爱上了她之后容光焕发闪瞎众人，大家也为他准备一场告白大秀。金宇锡则是遭同袍出卖而中了毒针，看著眼前幸福的王与素娘，伤心辞去职务而离宫。

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《禁婚令》素娘（朴柱炫饰）与海英被不明人士绑架，除了义禁府信源（金宇锡饰）前往营救，连殿下（金永大饰）都待不住而亲自出马。在成功营救了海英与其他被打包袱绑架的女孩们以外，素娘则是被不明人士拦截到另一村庄。素娘醒来发现，这村庄是一个世外桃源，不受禁婚令的约束而自由相爱，是一个充满爱的庇护所，殿下等人也跟来此地，更是承诺当地的负责人，一定会撤回禁婚令，让人民能够自由相爱。



回到宫中后殿下难掩对素娘的关心，一旁的尚膳与都承旨早就看出他为素娘心动，但殿下却不肯承认自己爱上了她。在入浴时还将素娘拉进了池中，情不自禁亲吻她。素娘认为殿下只是一时意乱情迷，赶紧划清界线，并且盘算著离开王宫。没有素娘就无法入睡的殿下，现在成了因为素娘而无法入睡，看著她忍不住先睡著的脸，殿下满满的疼爱眼神。



过了一夜之后殿下承认了自己的心意，更是开始变得自带光芒闪瞎众人，大家也协助他对素娘来一场完美的告白，素娘也相当感动，以为是自己的单恋，没想到殿下也如此爱上了她，两人终於能够正式相爱了。两人还互相讨论哪一个瞬间迷上了对方？没想到都是「当你沉睡时」，看著对方睡著的样子而爱意渐生。



但一则以喜一则以忧，信源则是为了素娘而提出离职，原想与她在宫外自由生活。此时他遭人暗算，原来他最信任的手下竟被收买，两人纷纷中了毒针，信源失去了最信任的手下，自己也毁了一只手臂……并就此离开了王宫。



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