[分集劇情]《禁婚令》認愛後的金永大帥到發光！為了來個華麗的告白傷透腦筋〜金宇錫傷心求去（EP7－8）

[有雷]《禁婚令》本週收視率突破自身最新紀錄！飾演君王的金永大在成功救回朴柱炫之後也正視自己的心意，承認愛上了她之後容光煥發閃瞎眾人，大家也為他準備一場告白大秀。金宇錫則是遭同袍出賣而中了毒針，看著眼前幸福的王與素娘，傷心辭去職務而離宮。

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《禁婚令》素娘（朴柱炫飾）與海英被不明人士綁架，除了義禁府信源（金宇錫飾）前往營救，連殿下（金永大飾）都待不住而親自出馬。在成功營救了海英與其他被打包袱綁架的女孩們以外，素娘則是被不明人士攔截到另一村莊。素娘醒來發現，這村莊是一個世外桃源，不受禁婚令的約束而自由相愛，是一個充滿愛的庇護所，殿下等人也跟來此地，更是承諾當地的負責人，一定會撤回禁婚令，讓人民能夠自由相愛。



回到宮中後殿下難掩對素娘的關心，一旁的尚膳與都承旨早就看出他為素娘心動，但殿下卻不肯承認自己愛上了她。在入浴時還將素娘拉進了池中，情不自禁親吻她。素娘認為殿下只是一時意亂情迷，趕緊劃清界線，並且盤算著離開王宮。沒有素娘就無法入睡的殿下，現在成了因為素娘而無法入睡，看著她忍不住先睡著的臉，殿下滿滿的疼愛眼神。



過了一夜之後殿下承認了自己的心意，更是開始變得自帶光芒閃瞎眾人，大家也協助他對素娘來一場完美的告白，素娘也相當感動，以為是自己的單戀，沒想到殿下也如此愛上了她，兩人終於能夠正式相愛了。兩人還互相討論哪一個瞬間迷上了對方？沒想到都是「當你沉睡時」，看著對方睡著的樣子而愛意漸生。



但一則以喜一則以憂，信源則是為了素娘而提出離職，原想與她在宮外自由生活。此時他遭人暗算，原來他最信任的手下竟被收買，兩人紛紛中了毒針，信源失去了最信任的手下，自己也毀了一隻手臂……並就此離開了王宮。



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