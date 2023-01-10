金银淑作家凭藉热门韩剧《黑暗荣耀》又大获成功了！过往作品中，哪一部是你的「人生韩剧」呢～

（封面图源：SBS《秘密花园》、KBS《太阳的后裔》、Netflix《黑暗荣耀》、tvN《孤单又灿烂的神－鬼怪》、tvN《阳光先生》海报）
看著金编过往的韩剧作品，再次感受到她的强大啊～。这次《黑暗荣耀》还是她未曾尝试过的题材，结果可以说是相当成功！
虽说只要是金编一出手，肯定会是一部大热之作，早期的SBS《巴黎恋人》(2004)和SBS《真爱On Air》(2008)，也是许多人心中相当经典的爱情作品。
（图源：SBS《巴黎恋人》、SBS《真爱On Air》海报）
直到2010年所写的SBS《秘密花园》，在亚洲圈真正打响了知名度，这部剧也是红到不行～，成为许多韩剧迷心中的人生韩剧，至此之后，每一部剧再推出之后，绝对都有很高的讨论度。
（图源：SBS《秘密花园》海报）
2012年：SBS《绅士的品格》
（图源：SBS《绅士的品格》海报）
2013年：SBS《欲戴王冠，必承其重－继承者们》
（图源：SBS《欲戴王冠，必承其重－继承者们》海报）
2016年：KBS《太阳的后裔》
（图源：KBS《太阳的后裔》海报）
2016年：tvN《孤单又灿烂的神－鬼怪》
（图源：tvN《孤单又灿烂的神－鬼怪》海报）
2018年：tvN《阳光先生》
（图源：tvN《阳光先生》海报）
2020年：SBS《The King：永远的君主》
（图源：SBS《The King：永远的君主》海报）
2022年：Netflix《黑暗荣耀》
（图源：Netflix《黑暗荣耀》海报）
在这一系列的作品中，是否有属於你必推必看的「人生韩剧」呢～？
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