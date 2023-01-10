金银淑作家凭藉热门韩剧《黑暗荣耀》又大获成功了！过往作品中，哪一部是你的「人生韩剧」呢～

看著金编过往的韩剧作品，再次感受到她的强大啊～。这次《黑暗荣耀》还是她未曾尝试过的题材，结果可以说是相当成功！

虽说只要是金编一出手，肯定会是一部大热之作，早期的SBS《巴黎恋人》(2004)和SBS《真爱On Air》(2008)，也是许多人心中相当经典的爱情作品。



直到2010年所写的SBS《秘密花园》，在亚洲圈真正打响了知名度，这部剧也是红到不行～，成为许多韩剧迷心中的人生韩剧，至此之后，每一部剧再推出之后，绝对都有很高的讨论度。



2012年：SBS《绅士的品格》



2013年：SBS《欲戴王冠，必承其重－继承者们》



2016年：KBS《太阳的后裔》



2016年：tvN《孤单又灿烂的神－鬼怪》



2018年：tvN《阳光先生》



2020年：SBS《The King：永远的君主》



2022年：Netflix《黑暗荣耀》



在这一系列的作品中，是否有属於你必推必看的「人生韩剧」呢～？

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