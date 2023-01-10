金銀淑作家憑藉熱門韓劇《黑暗榮耀》又大獲成功了！過往作品中，哪一部是你的「人生韓劇」呢～

金銀淑作家憑藉熱門韓劇《黑暗榮耀》又大獲成功了！過往作品中，哪一部是你的「人生韓劇」呢～

韓劇   2023年1月10日   星期二09:30   MiJimin   1

（封面圖源：SBS《秘密花園》、KBS《太陽的後裔》、Netflix《黑暗榮耀》、tvN《孤單又燦爛的神－鬼怪》、tvN《陽光先生》海報）

看著金編過往的韓劇作品，再次感受到她的強大啊～。這次《黑暗榮耀》還是她未曾嘗試過的題材，結果可以說是相當成功！

雖說只要是金編一出手，肯定會是一部大熱之作，早期的SBS《巴黎戀人》(2004)和SBS《真愛On Air》(2008)，也是許多人心中相當經典的愛情作品。
（圖源：SBS《巴黎戀人》、SBS《真愛On Air》海報）

直到2010年所寫的SBS《秘密花園》，在亞洲圈真正打響了知名度，這部劇也是紅到不行～，成為許多韓劇迷心中的人生韓劇，至此之後，每一部劇再推出之後，絕對都有很高的討論度。
（圖源：SBS《秘密花園》海報）

2012年：SBS《紳士的品格》
（圖源：SBS《紳士的品格》海報）

2013年：SBS《欲戴王冠，必承其重－繼承者們》
（圖源：SBS《欲戴王冠，必承其重－繼承者們》海報）

2016年：KBS《太陽的後裔》
（圖源：KBS《太陽的後裔》海報）

2016年：tvN《孤單又燦爛的神－鬼怪》
（圖源：tvN《孤單又燦爛的神－鬼怪》海報）

2018年：tvN《陽光先生》
（圖源：tvN《陽光先生》海報）

2020年：SBS《The King：永遠的君主》
（圖源：SBS《The King：永遠的君主》海報）

2022年：Netflix《黑暗榮耀》
（圖源：Netflix《黑暗榮耀》海報）

在這一系列的作品中，是否有屬於你必推必看的「人生韓劇」呢～？

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留言/評論
  • 秘密花園!!! 開啟了我的韓韓人生😍😍😍
    39分前
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