金銀淑作家憑藉熱門韓劇《黑暗榮耀》又大獲成功了！過往作品中，哪一部是你的「人生韓劇」呢～

看著金編過往的韓劇作品，再次感受到她的強大啊～。這次《黑暗榮耀》還是她未曾嘗試過的題材，結果可以說是相當成功！

雖說只要是金編一出手，肯定會是一部大熱之作，早期的SBS《巴黎戀人》(2004)和SBS《真愛On Air》(2008)，也是許多人心中相當經典的愛情作品。



直到2010年所寫的SBS《秘密花園》，在亞洲圈真正打響了知名度，這部劇也是紅到不行～，成為許多韓劇迷心中的人生韓劇，至此之後，每一部劇再推出之後，絕對都有很高的討論度。



2012年：SBS《紳士的品格》



2013年：SBS《欲戴王冠，必承其重－繼承者們》



2016年：KBS《太陽的後裔》



2016年：tvN《孤單又燦爛的神－鬼怪》



2018年：tvN《陽光先生》



2020年：SBS《The King：永遠的君主》



2022年：Netflix《黑暗榮耀》



在這一系列的作品中，是否有屬於你必推必看的「人生韓劇」呢～？

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞