感情依旧！《恶之花》终映两年，李准基、文彩元、张熙轸、徐贤宇、金智勋齐聚圣诞&新年餐会

不晓得有没有机会看到李准基、文彩元「三搭」～

2020年播出的tvN电视剧《恶之花》为李准基、文彩元继《犯罪心理》后再次合作，描述男主角为了隐藏残酷过去而改变身分，与追踪其过去的重案组刑警妻子之间，守护爱情及隐藏真相的悬疑爱情故事。播出期间好评不断，导演的细腻运镜、作家的缜密剧情、演员们的演技实力，将此题材表现得淋漓尽致。每一集充满紧张感的故事情节，与意想不到的反转内容，令观众大呼过瘾。

昨日（23日），张熙轸通过个人Instagram开直播，原来《恶之花》主演们一起聚餐了！李准基、文彩元、徐贤宇和金智勋都在现场，五位演员开朗地向镜头打招呼，也向网友们传达新年祝福和圣诞快乐。

▲李准基目前正在拍摄tvN《阿斯达年代记2》。

▲文彩元则继《恶之花》后，睽违2年以SBS《法钱》回归小萤幕。

▲张熙轸则在《恶之花》后接演MBC《衣袖红镶边》等作品。

▲徐贤宇近期作品多多，今年陆续出演电视剧《猎钻缉凶》、《艺人经纪人生存记》、电影《解禁男女》、《分手的决心》、《正直的候选人2》等作品。

▲金智勋则在《纸房子：韩国篇》中饰演「丹佛」。

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