感情依舊！《惡之花》終映兩年，李準基、文彩元、張熙軫、徐賢宇、金智勳齊聚聖誕&新年餐會

不曉得有沒有機會看到李準基、文彩元「三搭」～

2020年播出的tvN電視劇《惡之花》為李準基、文彩元繼《犯罪心理》後再次合作，描述男主角為了隱藏殘酷過去而改變身分，與追蹤其過去的重案組刑警妻子之間，守護愛情及隱藏真相的懸疑愛情故事。播出期間好評不斷，導演的細膩運鏡、作家的縝密劇情、演員們的演技實力，將此題材表現得淋漓盡致。每一集充滿緊張感的故事情節，與意想不到的反轉內容，令觀眾大呼過癮。

昨日（23日），張熙軫通過個人Instagram開直播，原來《惡之花》主演們一起聚餐了！李準基、文彩元、徐賢宇和金智勳都在現場，五位演員開朗地向鏡頭打招呼，也向網友們傳達新年祝福和聖誕快樂。

▲李準基目前正在拍攝tvN《阿斯達年代記2》。

▲文彩元則繼《惡之花》後，睽違2年以SBS《法錢》回歸小螢幕。

▲張熙軫則在《惡之花》後接演MBC《衣袖紅鑲邊》等作品。

▲徐賢宇近期作品多多，今年陸續出演電視劇《獵鑽緝兇》、《藝人經紀人生存記》、電影《解禁男女》、《分手的決心》、《正直的候選人2》等作品。

▲金智勳則在《紙房子：韓國篇》中飾演「丹佛」。

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