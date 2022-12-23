當足球明星和愛豆穿上同一件T恤！是力量美與少年美的大PK

這可能是撞衫史上穿出效果區別最大的一次PK了。

這段時間因為世界盃的舉辦國家足球隊成為了萬眾矚目的焦點，帥氣年輕的足球小將們在綠茵地上揮灑著青春，荷爾蒙大爆發的場景時常刺激著觀眾，曹圭成作為本屆世界盃上獲得最多視線的小將，球賽過後人氣大爆發。 前不久他就為《VOGUE》拍攝了時尚大片，身穿紅色短袖T恤現身，鏡頭感和表現力不輸明星、名模，更多一份運動員的健康自然活力，這肌肉、這線條，是將力和美集於一身啊。Hot Boy！！！



撞衫曹圭成的則是愛豆團NCT成員廷祐，同款紅T恤，若說曹奎成穿出了力量美的味道，廷祐就是清純男大學生的代表，是清新的陽光大男孩，帶著溫暖的氣質。沒有健碩的身形，卻也有太平洋肩寬，完全將T恤撐起來。 粉絲們都知道他是穿衣顯瘦脫衣有肉的典型人物，T恤下藏著巧克力腹肌。 他完全就是從純情少女漫畫中走出的男主角嘛！



這一輪PK，論力量美是曹圭成勝出，論清新少年感是廷祐贏了。

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