路云&赵宝儿有望主演新剧《这恋爱是不可抗力》：化身被诅咒的律师&最底层公务员，11月初开拍

近日有演艺界人士透露称，路云和赵宝儿将为《这恋爱史不可抗力》担任男女主角。 这部剧讲述一名女子获得三百年前被彻底封印的禁书，与成为禁书牺牲者的男子展开宛如不可抗力的罗曼史。

路云饰演律师「张辰由」（音），在温洲市厅担任法律咨询官。 他拥有雕刻版俊美的外表，讲话简洁、举止行为端正，不仅成绩第一、对各种运动项目十分在行，还有搞笑方面的野心，很受大家喜爱。 然而，因为从朝鲜时代开始代代相传下来的「可怕诅咒」而陷入争议，还遭遇了意想不到的事件。



赵宝儿饰演9级公务员「李洪潮」（音），在温洲市厅绿地课负责一般行政工作。 据说命里自带「孤」字，所以即便职业、性格、长相都堪称完美，却没有一个男人追求。 是温洲市东区厅的问题解决大师，虽然常被居民骂仍非常积极地处理民怨。



此外，《这恋爱史不可抗力》将由tvN《百日的郎君》、SBS《女人的香气》卢智雪编剧与Disney+《第六感之吻》、tvN《Oh My Baby》、OCN《Voice 3》《隧道》的南基勋导演合作打造，江南在11月初开拍，可能通过JTBC播出。

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