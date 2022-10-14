路雲&趙寶兒有望主演新劇《這戀愛是不可抗力》：化身被詛咒的律師&最底層公務員，11月初開拍

近日有演藝界人士透露稱，路雲和趙寶兒將為《這戀愛史不可抗力》擔任男女主角。 這部劇講述一名女子獲得三百年前被徹底封印的禁書，與成為禁書犧牲者的男子展開宛如不可抗力的羅曼史。

路雲飾演律師「張辰由」（音），在溫洲市廳擔任法律咨詢官。 他擁有雕刻版俊美的外表，講話簡潔、舉止行為端正，不僅成績第一、對各種運動項目十分在行，還有搞笑方面的野心，很受大家喜愛。 然而，因為從朝鮮時代開始代代相傳下來的「可怕詛咒」而陷入爭議，還遭遇了意想不到的事件。



趙寶兒飾演9級公務員「李洪潮」（音），在溫洲市廳綠地課負責一般行政工作。 據說命里自帶「孤」字，所以即便職業、性格、長相都堪稱完美，卻沒有一個男人追求。 是溫洲市東區廳的問題解決大師，雖然常被居民罵仍非常積極地處理民怨。



此外，《這戀愛史不可抗力》將由tvN《百日的郎君》、SBS《女人的香氣》盧智雪編劇與Disney+《第六感之吻》、tvN《Oh My Baby》、OCN《Voice 3》《隧道》的南基勳導演合作打造，江南在11月初開拍，可能通過JTBC播出。

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