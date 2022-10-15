「韩流女帝」少女时代主持功力如何？成员担任颁奖典礼MC，主持表现广获赞赏

顶流女团超全能！少女时代成员担任典礼MC，主持表现受赞赏！

先前全员回归的少时，睽违5年终於让粉丝盼到！还推出团综《少时贪探》，展露少时多年的好感情，还有许多相爱相杀画面，少时再度聚首，场面超疯超热闹！



推出新歌《FOREVER 1》，成绩，就连舞台结尾都是焦点！看到少时可爱俏皮的聚首，粉丝的等待在这瞬间都值了，让SONE又好笑又感动～



少女时代不只称霸kpop市场，多位成员的典礼主持能力也极获赞赏！润娥在青龙系列大奖以优雅白洋装出任MC，不只对谈如流、气氛也烘托得当，让网友都赞赏她的主持能力，在Youtube频道分享幕前幕后全纪录。



俞利《APAN Star Awards》和演员丁一宇搭档主持，两人合演《Good Job》，而今又在典礼上担任MC，两人一搭一唱、默契十足！



秀英主持《釜日电影节》，以一头俐落短发惊喜现身，充满魅力的新造型吸引众人目光，在典礼结束后曝光的照片，看起来风姿翩翩～



在前几日完美落幕的《FMA音乐大奖》，徐玄连数年接下主持棒，和全炫茂共任MC，两人妙语如珠塑造热络氛围。之后和BTS的合照也掀起网友疯狂讨论！



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