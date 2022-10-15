「韓流女帝」少女時代主持功力如何？成員擔任頒獎典禮MC，主持表現廣獲讚賞

頂流女團超全能！少女時代成員擔任典禮MC，主持表現受讚賞！

先前全員回歸的少時，睽違5年終於讓粉絲盼到！還推出團綜《少時貪探》，展露少時多年的好感情，還有許多相愛相殺畫面，少時再度聚首，場面超瘋超熱鬧！



推出新歌《FOREVER 1》，成績，就連舞台結尾都是焦點！看到少時可愛俏皮的聚首，粉絲的等待在這瞬間都值了，讓SONE又好笑又感動～



少女時代不只稱霸kpop市場，多位成員的典禮主持能力也極獲讚賞！潤娥在青龍系列大獎以優雅白洋裝出任MC，不只對談如流、氣氛也烘托得當，讓網友都讚賞她的主持能力，在Youtube頻道分享幕前幕後全紀錄。



俞利《APAN Star Awards》和演員丁一宇搭檔主持，兩人合演《Good Job》，而今又在典禮上擔任MC，兩人一搭一唱、默契十足！



秀英主持《釜日電影節》，以一頭俐落短髮驚喜現身，充滿魅力的新造型吸引眾人目光，在典禮結束後曝光的照片，看起來風姿翩翩～



在前幾日完美落幕的《FMA音樂大獎》，徐玄連數年接下主持棒，和全炫茂共任MC，兩人妙語如珠塑造熱絡氛圍。之後和BTS的合照也掀起網友瘋狂討論！



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