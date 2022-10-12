李星民＋南柱赫最新动作悬疑电影《Remember》已售往海外115国、并即将前进夏威夷国际电影节

由李星民以及南柱赫共同演出的动作悬疑电影《Remember》未演先轰动，预计将於10月26日在韩国上映，不过已经先行销售往海外115个国家，并且已受邀参与第42届夏威夷国际电影节，可说本部作品已受到全世界瞩目，也写下韩国电影史上难得的纪录。

《Remember》剧情描述一位老人，为了寻找让自己家破人亡的所有亲日派，而进行了长达60年的复仇计画，但老人患有阿兹海默症，记忆正在逐渐地流失中，他必须趁自己还记得之前完成复仇大计，而他有一位20多岁的年轻好友，也无端卷入了这个事件中。韩国预计於10月26日上映，台湾也将随后与观众们见面。



由北美开始往法国、俄罗斯、印度、香港、越南、马来西亚、台湾、新加坡等海外115个国家都将能看到《Remember》这部作品，而发行商815 Pictures曾发行过《犯罪都市2》《王者制造》等作品，认为《Remember》是一部「融入了韩国历史的动作电影」，并认为男主角虽然是即将面临死亡的老人，却必须将复仇进行到底的心情，相信能够引发北美观众们的共鸣。此外各国发行商也都给予《Remember》高度评价。



《Remember》也受邀参与第42届夏威夷国际电影节，夏威夷国际电影节以亚洲、太平洋以及北美地区的文化交流为目的，从1981年起开始举办第一届，而《Remember》本次受邀的单元「Spotlight On Korea」曾邀请过电影《绑架影帝黄晸珉》《极限逃生》《寄生上流》等，都是叫好又叫座的电影作品，令大家对《Remember》的期待也逐渐提高。



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