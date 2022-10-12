李星民＋南柱赫最新動作懸疑電影《Remember》已售往海外115國、並即將前進夏威夷國際電影節

由李星民以及南柱赫共同演出的動作懸疑電影《Remember》未演先轟動，預計將於10月26日在韓國上映，不過已經先行銷售往海外115個國家，並且已受邀參與第42屆夏威夷國際電影節，可說本部作品已受到全世界矚目，也寫下韓國電影史上難得的紀錄。

《Remember》劇情描述一位老人，為了尋找讓自己家破人亡的所有親日派，而進行了長達60年的復仇計畫，但老人患有阿茲海默症，記憶正在逐漸地流失中，他必須趁自己還記得之前完成復仇大計，而他有一位20多歲的年輕好友，也無端捲入了這個事件中。韓國預計於10月26日上映，台灣也將隨後與觀眾們見面。



由北美開始往法國、俄羅斯、印度、香港、越南、馬來西亞、台灣、新加坡等海外115個國家都將能看到《Remember》這部作品，而發行商815 Pictures曾發行過《犯罪都市2》《王者製造》等作品，認為《Remember》是一部「融入了韓國歷史的動作電影」，並認為男主角雖然是即將面臨死亡的老人，卻必須將復仇進行到底的心情，相信能夠引發北美觀眾們的共鳴。此外各國發行商也都給予《Remember》高度評價。



《Remember》也受邀參與第42屆夏威夷國際電影節，夏威夷國際電影節以亞洲、太平洋以及北美地區的文化交流為目的，從1981年起開始舉辦第一屆，而《Remember》本次受邀的單元「Spotlight On Korea」曾邀請過電影《綁架影帝黃晸珉》《極限逃生》《寄生上流》等，都是叫好又叫座的電影作品，令大家對《Remember》的期待也逐漸提高。



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