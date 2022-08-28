「剧改漫」正夯！因电视剧爆红而改编成漫画的作品：《那年，我们的夏天》、《非常律师禹英禑》

强烈建议看完电视剧《那年，我们的夏天》的粉丝，一定要再去看漫画！篇幅虽短却甜蜜，非常可爱～

说到今年（2022年）的话题作之一，由朴恩斌等主演的《非常律师禹英禑》必须榜上有名！在电视剧播出期间，即传出会制作成同名网漫，目前已在多国上线连载。



漫画《非常律师禹英禑》繁中版通过Line Webtoon每周二公开，目前连载至第2话（共60话）。漫画将收录未出现在戏剧中的故事情节，电视剧完结后，继续追看英禑的「律师事务所生存记」。





小编看了最新2集，目前是跟著电视剧原作发展。而灵魂人物英禑在提到有关「鲸鱼」的话题时，画风就会变成Q版人物，怎么看怎么可爱！（笑）

另外一部「剧改漫」的作品，就是由崔宇植、金多美主演的《那年，我们的夏天》。电视剧描绘了两位主角从高中、大学到出社会后进入职场的青春故事，播出期间同样引起很大的回响，令不少观众心动。



与《非常律师禹英禑》不同，漫画《那年，我们的夏天》是以「前传」的方式进行改编，描述「崔雄」和「妍秀」在高中时期如何相知、相惜，以至於为何过了这么多年，两人的牵绊无法轻易割舍。全集数共20话已於Line Webtoon上线。











精选几个画面，不觉得非常有感觉嘛！电视剧看不到的内容，通过漫画完整了，强烈建议《那年，我们的夏天》的电视剧粉丝们，一定要再来看看漫画。

附上剧中穿著高中校服的崔宇植和金多美，画面真美好～

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