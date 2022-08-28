「劇改漫」正夯！因電視劇爆紅而改編成漫畫的作品：《那年，我們的夏天》、《非常律師禹英禑》

強烈建議看完電視劇《那年，我們的夏天》的粉絲，一定要再去看漫畫！篇幅雖短卻甜蜜，非常可愛～

說到今年（2022年）的話題作之一，由朴恩斌等主演的《非常律師禹英禑》必須榜上有名！在電視劇播出期間，即傳出會製作成同名網漫，目前已在多國上線連載。



漫畫《非常律師禹英禑》繁中版通過Line Webtoon每週二公開，目前連載至第2話（共60話）。漫畫將收錄未出現在戲劇中的故事情節，電視劇完結後，繼續追看英禑的「律師事務所生存記」。





小編看了最新2集，目前是跟著電視劇原作發展。而靈魂人物英禑在提到有關「鯨魚」的話題時，畫風就會變成Q版人物，怎麼看怎麼可愛！（笑）

另外一部「劇改漫」的作品，就是由崔宇植、金多美主演的《那年，我們的夏天》。電視劇描繪了兩位主角從高中、大學到出社會後進入職場的青春故事，播出期間同樣引起很大的迴響，令不少觀眾心動。



與《非常律師禹英禑》不同，漫畫《那年，我們的夏天》是以「前傳」的方式進行改編，描述「崔雄」和「妍秀」在高中時期如何相知、相惜，以至於為何過了這麼多年，兩人的牽絆無法輕易割捨。全集數共20話已於Line Webtoon上線。











精選幾個畫面，不覺得非常有感覺嘛！電視劇看不到的內容，通過漫畫完整了，強烈建議《那年，我們的夏天》的電視劇粉絲們，一定要再來看看漫畫。

附上劇中穿著高中校服的崔宇植和金多美，畫面真美好～

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