三大台错失《非常律师禹英禑》皆因「买不起」！400亿大制作接连出现，韩流明星单集报价狠飙8亿

短短五六年前100亿投资韩剧都还算大制作，如今却有不少新剧投资规模超过400亿，虽然大大丰富了作品类型和视觉效果，但OTT平台过度竞争带来的副作用也不容小窥。

最近大获成功的剧集《非常律师禹英禑》虽是在小众付费频道ENA播出，但其实身价相当不菲，除制作费本身超过现今平均水准120亿韩元外，在广告宣传方面也下了不少血本。 据估算，这部剧的总成本大大超过2016年宋仲基和宋慧乔主演的《太阳的后裔》（130亿），甚至逼近李政宰和郑雨盛主演的电影《HUNT》（205亿）。



制作费上升包括出演费、劳动环境改善、CG作业增加等诸多原因，虽然《非常律师禹英禑》没有单集出演费过亿的演员，但据业内人士据透露，部份韩流明星在出演OTT作品时单集报价已经提高到7到8亿。

接下来还有很多制作费超200亿的作品等待播出，例如9月将在Netflix上架的《毒枭圣徒（苏里南）》、KBS新剧《谢幕》、JTBC的《财阀家的小儿子》，还有预计明年初公开、由李敏镐和孔晓振主演的宇宙题材剧《问问星星吧》，后者制作规模达到400亿。 Disney+的超能力动作英雄剧《Moving》请来柳承龙、韩孝周、赵寅成担任主演，投资额更高达500亿。



这也是《非常律师禹英禑》没能在三大台播出的原因。 据KBS副社长透露，不仅KBS无力购买这样的大制作，SBS也是犹豫再三后选择忍痛放弃。 各电视台近几年经营状况本已欠佳，若购入一部大制作就可能失去其他作品。 而ENA有母公司KT集团撑腰，这次砸下132亿押宝《非常律师禹英禑》大获成功，制作费上升的趋势短期内应不会改变。



一方面电视台叫苦不迭，另一方面制作公司则认为韩剧制作费尚不达美剧五分之一，要做大市场必须对优质内容给予更多支持。 韩网友对演员的过高要价表示担忧：「太夸张了，真有值得每集8亿的演员吗？」 、「金秀贤都只要到5亿」、「其他演员也都会跟著涨价」、「工作人员和后期制作人员的收入被挤占了」、「好想知道是谁」。

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