三大台錯失《非常律師禹英禑》皆因「買不起」！400億大製作接連出現，韓流明星單集報價狠飆8億

短短五六年前100億投資韓劇都還算大製作，如今卻有不少新劇投資規模超過400億，雖然大大豐富了作品類型和視覺效果，但OTT平台過度競爭帶來的副作用也不容小窺。

最近大獲成功的劇集《非常律師禹英禑》雖是在小眾付費頻道ENA播出，但其實身價相當不菲，除製作費本身超過現今平均水準120億韓元外，在廣告宣傳方面也下了不少血本。 據估算，這部劇的總成本大大超過2016年宋仲基和宋慧喬主演的《太陽的後裔》（130億），甚至逼近李政宰和鄭雨盛主演的電影《HUNT》（205億）。



製作費上升包括出演費、勞動環境改善、CG作業增加等諸多原因，雖然《非常律師禹英禑》沒有單集出演費過億的演員，但據業內人士據透露，部份韓流明星在出演OTT作品時單集報價已經提高到7到8億。

接下來還有很多製作費超200億的作品等待播出，例如9月將在Netflix上架的《毒梟聖徒（蘇里南）》、KBS新劇《謝幕》、JTBC的《財閥家的小兒子》，還有預計明年初公開、由李敏鎬和孔曉振主演的宇宙題材劇《問問星星吧》，後者製作規模達到400億。 Disney+的超能力動作英雄劇《Moving》請來柳承龍、韓孝周、趙寅成擔任主演，投資額更高達500億。



這也是《非常律師禹英禑》沒能在三大台播出的原因。 據KBS副社長透露，不僅KBS無力購買這樣的大製作，SBS也是猶豫再三後選擇忍痛放棄。 各電視台近幾年經營狀況本已欠佳，若購入一部大製作就可能失去其他作品。 而ENA有母公司KT集團撐腰，這次砸下132億押寶《非常律師禹英禑》大獲成功，製作費上升的趨勢短期內應不會改變。



一方面電視台叫苦不迭，另一方面製作公司則認為韓劇製作費尚不達美劇五分之一，要做大市場必須對優質內容給予更多支持。 韓網友對演員的過高要價表示擔憂：「太誇張了，真有值得每集8億的演員嗎？」 、「金秀賢都只要到5億」、「其他演員也都會跟著漲價」、「工作人員和後期製作人員的收入被擠佔了」、「好想知道是誰」。

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