最近的Netflix人气作品都可以看到她！在《社内相亲》饰演薛仁雅的浮夸表姐，一句「I have no 亲古」令人印象超深刻XD

这种程度也算是「Netflix专业户」了吧？（笑）

1993年出生的徐惠媛通过Playlist网路剧《就一口》出道，并陆续出演《女神降临》、《无法抗拒的他》、《智异山》等电视剧。近期，她可谓「抢镜演员」之一，从《社内相亲》、《还魂》到本周特别出演的《非常律师禹英禑》，都令观众们印象深刻。

▲《社内相亲》：饰演薛仁雅的浮夸表姐「赵友贞」

说话「韩英夹杂」、肢体动作夸张的她，让人无法忽视。她坐在车里，对著薛仁雅爆哭和大喊：「I have no 亲古（朋友）！」相当爆笑。



▲《还魂》：饰演流浪扒手兼骗子「昭泥」

剧情后半部出现的角色，无德（庭沼珉 饰）的旧识，逃亡途中被陈武（赵在允 饰）抓去利用。和《社内相亲》不同，昭泥这个角色充满野心，为了活下去什么事情都做得出来。

▲《非常律师禹英禑》：饰演在非法赌场工作、负责泡咖啡的「崔多慧」

红色皮衣、黑色网装，造型相当强烈。在法庭上作为证人出席，神秘的笑容令人摸不透，之后竟成为原告的「小三」。

＋）长发造型的徐惠媛！不晓得各位对她最印象深刻的是哪部作品呢？

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