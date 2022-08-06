最近的Netflix人氣作品都可以看到她！在《社內相親》飾演薛仁雅的浮誇表姐，一句「I have no 親古」令人印象超深刻XD

這種程度也算是「Netflix專業戶」了吧？（笑）

1993年出生的徐惠媛通過Playlist網路劇《就一口》出道，並陸續出演《女神降臨》、《無法抗拒的他》、《智異山》等電視劇。近期，她可謂「搶鏡演員」之一，從《社內相親》、《還魂》到本週特別出演的《非常律師禹英禑》，都令觀眾們印象深刻。

▲《社內相親》：飾演薛仁雅的浮誇表姐「趙友貞」

說話「韓英夾雜」、肢體動作誇張的她，讓人無法忽視。她坐在車裡，對著薛仁雅爆哭和大喊：「I have no 親古（朋友）！」相當爆笑。



▲《還魂》：飾演流浪扒手兼騙子「昭泥」

劇情後半部出現的角色，無德（庭沼珉 飾）的舊識，逃亡途中被陳武（趙在允 飾）抓去利用。和《社內相親》不同，昭泥這個角色充滿野心，為了活下去什麼事情都做得出來。

▲《非常律師禹英禑》：飾演在非法賭場工作、負責泡咖啡的「崔多慧」

紅色皮衣、黑色網裝，造型相當強烈。在法庭上作為證人出席，神秘的笑容令人摸不透，之後竟成為原告的「小三」。

＋）長髮造型的徐惠媛！不曉得各位對她最印象深刻的是哪部作品呢？

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