《非常律师禹英禑》制作公司为回报辛苦的剧组将给予「黄金鲸鱼」！因演员们成为「大势」行程满档，「褒奖休假」可能无望全员到齐 ㅠㅠ

身为《非常律师禹英禑》的忠实粉丝，真心希望演员们都可以去峇厘岛！放松之余，也多拍一些可爱又快乐的合照给大家看～

（请一定要点开这则小短片，超可爱！） ENA话题作《非常律师禹英禑》目前成为今年（2022年）迷你剧收视率TOP2，电视剧将於本周三开启下半场迎来第9集和第10集（共16集），不少网友表示：「相信收视率还会继续成长」。

昨日（25日），有消息指出，为了庆祝《非常律师禹英禑》屡创佳绩，制作公司将奖励剧组前往峇厘岛进行4天3夜的休假。演员们正在协调行程，日期也有可能改变，目前最有可能的是下月（8月）8日出发。

对此，制作公司回应，为了感谢辛苦的导演、编剧、演员、工作人员等，将给予「黄金鲸鱼」。由於《非常律师禹英禑》的爆红，演员们各个成为「大势」，行程上要协调颇为困难，所以不是全部的剧组一起前往峇厘岛度假，目前只有导演和几位演员以「个人行程」前往，具体相关内容都还没有定案。

看到「禹英禑TEAM」可能无法全员到齐，粉丝不免觉得可惜。演员们会在「禹英禑DAY」上传幕后花絮照，看到这些合照可以切身感受到，拍摄时的气氛真的很好！若是可以在峇厘岛度假时再多拍几张，一定很不错啊～

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