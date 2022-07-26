《非常律師禹英禑》製作公司為回報辛苦的劇組將給予「黃金鯨魚」！因演員們成為「大勢」行程滿檔，「褒獎休假」可能無望全員到齊 ㅠㅠ

身為《非常律師禹英禑》的忠實粉絲，真心希望演員們都可以去峇厘島！放鬆之餘，也多拍一些可愛又快樂的合照給大家看～

（請一定要點開這則小短片，超可愛！） ENA話題作《非常律師禹英禑》目前成為今年（2022年）迷你劇收視率TOP2，電視劇將於本週三開啟下半場迎來第9集和第10集（共16集），不少網友表示：「相信收視率還會繼續成長」。

昨日（25日），有消息指出，為了慶祝《非常律師禹英禑》屢創佳績，製作公司將獎勵劇組前往峇厘島進行4天3夜的休假。演員們正在協調行程，日期也有可能改變，目前最有可能的是下月（8月）8日出發。

對此，製作公司回應，為了感謝辛苦的導演、編劇、演員、工作人員等，將給予「黃金鯨魚」。由於《非常律師禹英禑》的爆紅，演員們各個成為「大勢」，行程上要協調頗為困難，所以不是全部的劇組一起前往峇厘島度假，目前只有導演和幾位演員以「個人行程」前往，具體相關內容都還沒有定案。

看到「禹英禑TEAM」可能無法全員到齊，粉絲不免覺得可惜。演員們會在「禹英禑DAY」上傳幕後花絮照，看到這些合照可以切身感受到，拍攝時的氣氛真的很好！若是可以在峇厘島度假時再多拍幾張，一定很不錯啊～

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