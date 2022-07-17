《非常律师禹英禑》「禹英禑」每月能赚多少钱？还以为是年薪，没想到是月薪，绝对是一名小富婆XD

有没有看《非常律师禹英禑》的小伙伴们好奇过女主角的月薪？？

《非常律师禹英禑》是当下播出的韩剧中最火爆的一部，围绕「自闭症天才律师」禹英禑展开，从主角到配角，各个人物饱满，有血有肉，剧情紧凑、有搞笑反转、有温馨、有感动、有泪水，总之还没看的小伙伴一定要去追。 非要说这部剧有什么缺点的话，那就是一周才播出2集，根本不够看，也看不够啊！！

禹英禑（朴恩斌 饰）不仅是一名高阶自闭症患者，还是一名新人律师。 上学期间一直是法学系第一名的好成绩，从「韩国北大法学院」毕业之后，凭藉第一名的好成绩，进入到了韩国最顶级的律师事务所-汪洋。 剧中禹英禑的服装造型也颇有特色，多以西装、套装为主，乐福高跟鞋和大背包为主，每身Look都质感满满，虽然知道是在演戏，但韩剧的造型一直都很贴近现实生活，会很符合人设的职业、收入和社会地位，因此就有观众好奇作为新人律师的禹英禑到底一个月能赚多少钱呢？



真的有韩国网友给大家分析了。 根据电视剧里的设定，业内排名第一的律所是泰山，禹英禑所在的汪洋则是坐二争一的地位。 放在现实韩国社会里，就是Lee&Ko（光长/音译）和世宗律所的等级了，那么这两大律所的新人律师月薪有多少呢？据韩网介绍，Lee&Ko律所工作一年的新人律师月薪为1300万（韩币，下同），按照年薪来算则为1.5亿+。世宗等业界 TOP.5 内的各大律所的新人律师月薪则为1200万。



（月薪1200万韩元约等於：新台币27.5万、港币7.2万、人民币6.2万元）

由此可以推算出，剧里的禹英禑虽然是新人，但身处业界数一数二的律所，月薪差不多有1200-1300万。 而今年2月韩国统计厅发布的「2020国民平均收入」报告中提到，韩国国民平均月薪为320万，而禹英禑这样的20代年轻人平均月薪为229万。

虽然是电视剧里的人物，但得知这一事实的观众和网友们都震惊了，纷纷留言称：「很久没看到这类薪水水准了」、「欧尼，请我吃炸鸡」、「工作第一年就有1200万，好羡慕」、「看到是1200万，我以为是年薪，没想到是月薪」、 「我有朋友是律师，他们真的非常忙，钱都是用健康换来的」等。

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