《非常律師禹英禑》「禹英禑」每月能賺多少錢？還以為是年薪，沒想到是月薪，絕對是一名小富婆XD

有沒有看《非常律師禹英禑》的小夥伴們好奇過女主角的月薪？？

《非常律師禹英禑》是當下播出的韓劇中最火爆的一部，圍繞「自閉症天才律師」禹英禑展開，從主角到配角，各個人物飽滿，有血有肉，劇情緊湊、有搞笑反轉、有溫馨、有感動、有淚水，總之還沒看的小夥伴一定要去追。 非要說這部劇有什麼缺點的話，那就是一週才播出2集，根本不夠看，也看不夠啊！！

禹英禑（朴恩斌 飾）不僅是一名高階自閉症患者，還是一名新人律師。 上學期間一直是法學系第一名的好成績，從「韓國北大法學院」畢業之後，憑藉第一名的好成績，進入到了韓國最頂級的律師事務所-汪洋。 劇中禹英禑的服裝造型也頗有特色，多以西裝、套裝為主，樂福高跟鞋和大背包為主，每身Look都質感滿滿，雖然知道是在演戲，但韓劇的造型一直都很貼近現實生活，會很符合人設的職業、收入和社會地位，因此就有觀眾好奇作為新人律師的禹英禑到底一個月能賺多少錢呢？



真的有韓國網友給大家分析了。 根據電視劇裡的設定，業內排名第一的律所是泰山，禹英禑所在的汪洋則是坐二爭一的地位。 放在現實韓國社會裡，就是Lee&Ko（光長/音譯）和世宗律所的等級了，那麼這兩大律所的新人律師月薪有多少呢？據韓網介紹，Lee&Ko律所工作一年的新人律師月薪為1300萬（韓幣，下同），按照年薪來算則為1.5億+。世宗等業界 TOP.5 内的各大律所的新人律師月薪則為1200萬。



（月薪1200萬韓元約等於：新台幣27.5萬、港幣7.2萬、人民幣6.2萬元）

由此可以推算出，劇裡的禹英禑雖然是新人，但身處業界數一數二的律所，月薪差不多有1200-1300萬。 而今年2月韓國統計廳發佈的「2020國民平均收入」報告中提到，韓國國民平均月薪為320萬，而禹英禑這樣的20代年輕人平均月薪為229萬。

雖然是電視劇裡的人物，但得知這一事實的觀眾和網友們都震驚了，紛紛留言稱：「很久沒看到這類薪水水準了」、「歐尼，請我吃炸雞」、「工作第一年就有1200萬，好羨慕」、「看到是1200萬，我以為是年薪，沒想到是月薪」、 「我有朋友是律師，他們真的非常忙，錢都是用健康換來的」等。

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