《柔美的细胞小将2》该来的还是来了！昨晚EP.8结尾男主细胞村大地震，剧迷：希望不要还原漫画剧情

（雷，剧透心凉）本剧还有6集第二季才结束！大家先不要下定论，但提醒大家最新集数肯定会非常上火，不管是定心丸还是清心丸都先吃一颗吧！TAT

TVING 人气漫改剧《柔美的细胞小将2》在昨晚播出了 EP.7-8，第二季男主角刘八笔（朴珍荣 饰）的完美男友人设，瞬间在EP.8的结尾崩塌，让许多剧迷们大喊：「真心希望不要那么还原漫画剧情啊～！」

因为八笔被公司调派到济州岛，柔美（金高银 饰）跑来找他，却意外发现男友的身边多了一个可爱女生多恩（辛睿恩 饰），此外，多恩的确对八笔有意思，还不停明示暗示自己的心意，善於察言观色的八笔也发现了，而八笔的细胞村也因此而出现地震，这表示他的心在动摇了吗？

▼ 八笔细胞村大地震：



许多追到最新一集的观众都感到相当愤怒，因为这样的发展确实是大家不乐见的，当然漫画原作本身，八笔并不是柔美的最终归宿，但在塑造了八笔的完美形象后，再用一个特别致命的缺点来打击观众们，大家都感到相当难受。

▼ 柔美与八笔两人的交往一周年，夜晚海边的 KISS：



所以有很多网友都留言表示，希望电视剧能有更好的改编，不要那么真实的还原所有剧情，希望八笔和柔美可以有好的结果，顺带一提，漫画里柔美是和下一任驯鹿结婚，不过电视剧并没有第三季的消息，所以目前是Happy Ending（幸福结局）还是Bad Ending（悲伤结局）都还不一定。

大家是怎么想的呢？

MiJimin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻