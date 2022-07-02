《柔美的細胞小將2》該來的還是來了！昨晚EP.8結尾男主細胞村大地震，劇迷：希望不要還原漫畫劇情

（雷，劇透心涼）本劇還有6集第二季才結束！大家先不要下定論，但提醒大家最新集數肯定會非常上火，不管是定心丸還是清心丸都先吃一顆吧！TAT

TVING 人氣漫改劇《柔美的細胞小將2》在昨晚播出了 EP.7-8，第二季男主角劉八筆（朴珍榮 飾）的完美男友人設，瞬間在EP.8的結尾崩塌，讓許多劇迷們大喊：「真心希望不要那麼還原漫畫劇情啊～！」

因為八筆被公司調派到濟州島，柔美（金高銀 飾）跑來找他，卻意外發現男友的身邊多了一個可愛女生多恩（辛叡恩 飾），此外，多恩的確對八筆有意思，還不停明示暗示自己的心意，善於察言觀色的八筆也發現了，而八筆的細胞村也因此而出現地震，這表示他的心在動搖了嗎？

▼ 八筆細胞村大地震：



許多追到最新一集的觀眾都感到相當憤怒，因為這樣的發展確實是大家不樂見的，當然漫畫原作本身，八筆並不是柔美的最終歸宿，但在塑造了八筆的完美形象後，再用一個特別致命的缺點來打擊觀眾們，大家都感到相當難受。

▼ 柔美與八筆兩人的交往一週年，夜晚海邊的 KISS：



所以有很多網友都留言表示，希望電視劇能有更好的改編，不要那麼真實的還原所有劇情，希望八筆和柔美可以有好的結果，順帶一提，漫畫裡柔美是和下一任馴鹿結婚，不過電視劇並沒有第三季的消息，所以目前是Happy Ending（幸福結局）還是Bad Ending（悲傷結局）都還不一定。

大家是怎麼想的呢？

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