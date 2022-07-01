【有片】《黑话律师》开播在即！润娥选择以「高美好」而不是「朴昌浩」生活一周的理由，令人更加好奇剧情～

李钟硕与润娥搭档出演《黑话律师》，本月底（7月）就看的见！

由《当你沉睡时》、《德鲁纳酒店》吴忠焕导演执导，新人编剧河蓝执笔，本月（7月）29日播出的MBC新金土剧（周五、六）《黑话律师》，描述胜诉率只有10%的三流律师「Big Mouth」朴昌浩，在接手一起杀人案后被误会是绝代天才骗徒「Big Mouse」含冤入狱，是一部为守护家人而揭露特权阶层真面目的故事。由李钟硕、润娥主演，金柱宪、玉子妍、杨庆元、郭东延等人共演，首版预告已於近期公开。

在《黑话律师》首播前，女主角润娥接受时尚杂志《Marie Claire Korea》的采访，并提及许多话题。在这两个月，润娥除了电视剧的活动，还有组合少女时代的行程，喜欢润娥的粉丝们实在是太幸福啦！



在「二选一」问答中，有一题的题目是：「一周内以高美好的身分生活V.S以朴昌浩的身分生活」，润娥选择了前者。她表示：「昌浩有一段很艰难的路要走，我就还是以『美好』的身分生活吧～」

从剧照和预告，都可以看出李钟硕饰演的「朴昌浩」，完全就是一个「惨」字！连润娥都以「艰难的路」来形容这个角色是多么的坎坷，实在是太好奇剧情。当然，由她饰演的「高美好」将如何守护自己的丈夫昌浩，也令人期待。



另外，润娥还被问到有关少女时代的话题。如果能再次回归，她会选择《说出你愿望》；直播中歌词失误V.S舞蹈失误，她会选择后者，因为歌词失误很难不被发现；短发V.S漂发，她会选择前者，因为《PARTY》活动的时候，她做了浅色发色，结果发质受损的很严重；一整天之中，跳《再次重逢的世界》V.S唱《I GOT A BOY》，润娥先是说：「两个都很累」，然后选择了前者，因为《I GOT A BOY》光是想想就要喘不过气来了！（笑）

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