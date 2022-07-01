【有片】《黑話律師》開播在即！潤娥選擇以「高美好」而不是「朴昌浩」生活一週的理由，令人更加好奇劇情～

李鍾碩與潤娥搭檔出演《黑話律師》，本月底（7月）就看的見！

由《當你沉睡時》、《德魯納酒店》吳忠煥導演執導，新人編劇河藍執筆，本月（7月）29日播出的MBC新金土劇（週五、六）《黑話律師》，描述勝訴率只有10%的三流律師「Big Mouth」朴昌浩，在接手一起殺人案後被誤會是絕代天才騙徒「Big Mouse」含冤入獄，是一部為守護家人而揭露特權階層真面目的故事。由李鍾碩、潤娥主演，金柱憲、玉子妍、楊慶元、郭東延等人共演，首版預告已於近期公開。

在《黑話律師》首播前，女主角潤娥接受時尚雜誌《Marie Claire Korea》的採訪，並提及許多話題。在這兩個月，潤娥除了電視劇的活動，還有組合少女時代的行程，喜歡潤娥的粉絲們實在是太幸福啦！



在「二選一」問答中，有一題的題目是：「一週內以高美好的身分生活V.S以朴昌浩的身分生活」，潤娥選擇了前者。她表示：「昌浩有一段很艱難的路要走，我就還是以『美好』的身分生活吧～」

從劇照和預告，都可以看出李鍾碩飾演的「朴昌浩」，完全就是一個「慘」字！連潤娥都以「艱難的路」來形容這個角色是多麼的坎坷，實在是太好奇劇情。當然，由她飾演的「高美好」將如何守護自己的丈夫昌浩，也令人期待。



另外，潤娥還被問到有關少女時代的話題。如果能再次回歸，她會選擇《說出你願望》；直播中歌詞失誤V.S舞蹈失誤，她會選擇後者，因為歌詞失誤很難不被發現；短髮V.S漂髮，她會選擇前者，因為《PARTY》活動的時候，她做了淺色髮色，結果髮質受損的很嚴重；一整天之中，跳《再次重逢的世界》V.S唱《I GOT A BOY》，潤娥先是說：「兩個都很累」，然後選擇了前者，因為《I GOT A BOY》光是想想就要喘不過氣來了！（笑）

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