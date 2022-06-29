Hani恋爱了！与大9岁精神科医师交往2年，男方是电视综艺熟面孔、运营人气Youtube频道

没想到这么快就承认！看来Hani和公司都对这次恋情很有信心，真心祝愿他们幸福~

今日有韩媒报导称，根据他们的取材结果，Hani正在和精神科医生杨宰雄（音）恋爱，今年已经是第二年。Hani所属社很快发声明承认恋情：「和报导所说一样，Hani和杨宰雄正在感情很好地交往，希望大家给予温暖的视线。 」



Hani在2011年通过女团EXID出道，担任任领唱、领舞、形象，2014年因歌曲《上下》的舞台直拍逆袭爆红，令组合获得前所未有的关注。近几年Hani将事业重心转往演员方面，先后主演了《You Raise Me Up》《IDOL：The Coup》等剧集，也活跃在多个综艺节目担任MC。



杨宰雄是经常上电视的明星医师，曾为《Heart Signal 3》《玫瑰战争》《事件记录-那天的选择》等多档综艺担任MC。



还和同为精神科医师的哥哥杨宰锦（音）一起运营Youtube频道「梁Bro的精神世界」，订阅数超过30万。



去年2月Hani做客电台节目《金英哲的Power FM》时，聊到踏入三十岁的梦想说：「想成为更会去爱的人，成为懂得爱自己、爱世界、爱他人的人。」金英哲问她现在是否有爱著的人，Hani说「有」，瞬间引起猜测是在透露恋情。但所属社很快进行澄清，表示Hani的意思是「爱所有人」，而非特指恋爱。

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