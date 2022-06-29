Hani戀愛了！與大9歲精神科醫師交往2年，男方是電視綜藝熟面孔、運營人氣Youtube頻道

沒想到這麼快就承認！看來Hani和公司都對這次戀情很有信心，真心祝願他們幸福~

今日有韓媒報導稱，根據他們的取材結果，Hani正在和精神科醫生楊宰雄（音）戀愛，今年已經是第二年。Hani所屬社很快發聲明承認戀情：「和報導所說一樣，Hani和楊宰雄正在感情很好地交往，希望大家給予溫暖的視線。 」



Hani在2011年通過女團EXID出道，擔任任領唱、領舞、形象，2014年因歌曲《上下》的舞台直拍逆襲爆紅，令組合獲得前所未有的關注。近幾年Hani將事業重心轉往演員方面，先後主演了《You Raise Me Up》《IDOL：The Coup》等劇集，也活躍在多個綜藝節目擔任MC。



楊宰雄是經常上電視的明星醫師，曾為《Heart Signal 3》《玫瑰戰爭》《事件記錄-那天的選擇》等多檔綜藝擔任MC。



還和同為精神科醫師的哥哥楊宰錦（音）一起運營Youtube頻道「梁Bro的精神世界」，訂閱數超過30萬。



去年2月Hani做客電台節目《金英哲的Power FM》時，聊到踏入三十歲的夢想說：「想成為更會去愛的人，成為懂得愛自己、愛世界、愛他人的人。」金英哲問她現在是否有愛著的人，Hani說「有」，瞬間引起猜測是在透露戀情。但所屬社很快進行澄清，表示Hani的意思是「愛所有人」，而非特指戀愛。

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