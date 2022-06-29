《柔美的细胞小将2》最新花絮：安普贤回归说出真心想哭，金高银比柔美更残忍：「不要有迷恋！」

虽然对安普贤饰演的具雄迷们很残忍，但也算是交代了很多事情～。

人气漫改剧《柔美的细胞小将2》的最新花絮（EP.5-6）中，第一季的男主角具雄（安普贤 饰）回归特别出演，成为了剧迷们印象非常深刻的一幕！



安普贤对戏时，忍不住对饰演柔美的金高银说：「让我们重新开始吧，回来我身边吧！」结果金高银回他：「去当兵吧！（当时安普贤正在拍《军检察官多伯曼》）」



之后，安普贤问导演：「我可以哭吗？」

导演说：「你想哭吗？」

安普贤：「我觉得我会哭…。」

导演回：「哭吧！没关系的。」



然后金高银突然冒出来说：「别哭！不要有迷恋！」然后转身对著镜头说：「一旦结束就是结束了！」瞬间把大家酝酿的情绪，给拉回了现实啊～。



甚至在花絮的下一秒，金高银还对著安普贤的背影喊：「那八笔…。」让安普贤更加悲伤：「喔…我刚刚差点哭出来了。」字幕还解释说，因为金高银跟朴珍荣饰演的八笔对戏了好几天，才会不小心叫错。



金高银则拼命在后面双手合十道歉，安普贤又说：「不要在我面前表现得这么明显啦！（不要在我面前炫耀他啦！）」安普贤甚至在抱著电锅对戏时表示：「（具雄的）剧本看起来真的太可怜了。」

之后则是现任男友与前任男友偶然见面的那场戏，而当安普贤说到这句台词：「柔美…过得好吗？」朴珍荣忍不住捂住脸说：「啊…我根本是个坏人啊～！」一脸愧疚的模样。



安普贤则对著花絮镜头说：「大家都一直说具雄好可怜喔～，连我的心都开始觉得痛了！XD」



▼当然，连同具雄的工作伙伴赛理（朴智贤 饰）和路易（朱钟赫 饰）也回来特别出演，演员朴真珠客串柔美好友，还有柔美的父母花絮，以及柔美与八笔亲密的两场戏！大家看花絮影片时，记得打开中字欣赏喔～。（字幕选韩文后，再按自动翻译成中文）



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