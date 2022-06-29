《柔美的細胞小將2》最新花絮：安普賢回歸說出真心想哭，金高銀比柔美更殘忍：「不要有迷戀！」

雖然對安普賢飾演的具雄迷們很殘忍，但也算是交代了很多事情～。

人氣漫改劇《柔美的細胞小將2》的最新花絮（EP.5-6）中，第一季的男主角具雄（安普賢 飾）回歸特別出演，成為了劇迷們印象非常深刻的一幕！



安普賢對戲時，忍不住對飾演柔美的金高銀說：「讓我們重新開始吧，回來我身邊吧！」結果金高銀回他：「去當兵吧！（當時安普賢正在拍《軍檢察官多伯曼》）」



之後，安普賢問導演：「我可以哭嗎？」

導演說：「你想哭嗎？」

安普賢：「我覺得我會哭…。」

導演回：「哭吧！沒關係的。」



然後金高銀突然冒出來說：「別哭！不要有迷戀！」然後轉身對著鏡頭說：「一旦結束就是結束了！」瞬間把大家醞釀的情緒，給拉回了現實啊～。



甚至在花絮的下一秒，金高銀還對著安普賢的背影喊：「那八筆…。」讓安普賢更加悲傷：「喔…我剛剛差點哭出來了。」字幕還解釋說，因為金高銀跟朴珍榮飾演的八筆對戲了好幾天，才會不小心叫錯。



金高銀則拼命在後面雙手合十道歉，安普賢又說：「不要在我面前表現得這麼明顯啦！（不要在我面前炫耀他啦！）」安普賢甚至在抱著電鍋對戲時表示：「（具雄的）劇本看起來真的太可憐了。」

之後則是現任男友與前任男友偶然見面的那場戲，而當安普賢說到這句台詞：「柔美…過得好嗎？」朴珍榮忍不住摀住臉說：「啊…我根本是個壞人啊～！」一臉愧疚的模樣。



安普賢則對著花絮鏡頭說：「大家都一直說具雄好可憐喔～，連我的心都開始覺得痛了！XD」



▼當然，連同具雄的工作夥伴賽理（朴智賢 飾）和路易（朱鐘赫 飾）也回來特別出演，演員朴真珠客串柔美好友，還有柔美的父母花絮，以及柔美與八筆親密的兩場戲！大家看花絮影片時，記得打開中字欣賞喔～。（字幕選韓文後，再按自動翻譯成中文）



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